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"За все пояса": Дюбуа назвал соперника для Фьюри, если тот возобновит карьеру

Даниэль уверен, что получит бой с Тайсоном.
Сегодня, 11:19       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мыслями о вероятном возвращении экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам британца, "Цыганский король" должен будет провести поединок с ним, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

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"Он будет говорить, возвращаться, что угодно. Но если он хочет вернуться — ему придется столкнуться со мной в бою за все пояса. Это мой приоритет. Закрепить свою власть в этой категории, в этой эпохе", - приводит слова Дюбуа Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Фьюри рассказал, что бы сделал в ринге с Дюбуа.

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