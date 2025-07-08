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"Все будут в шоке": Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком

Британец уверен, что сейчас у него больше шансов на победу по сравнению с первым боем.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер считает, что стал лучше по сравнению с первым боем, и заявил, что готов всех шокировать в повторном поединке.

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"После первого боя я провел еще три поединка. Даже тот тренировочный лагерь дал мне многое для последующих боев. Я стал лучше, выносливее, более подготовленным. Я лучшая версия себя, настоящий боец. Я готов к войне.

На этот раз все будет по-другому. Все, кто думает, что все будет как раньше, будут в шоке, даже команда Усика. Я лучше знаю себя, больше доверяю себе как бойцу. Я не могу дождаться", - сказал Дюбуа в комментарии DAZN Boxing.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Дюбуа рассказал, почему считает, что изменился с момента первого боя против Усика.

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