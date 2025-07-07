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"Потому что он моложе": Усик указал на слабость Дюбуа

Украинский чемпион сделал предположение о настрое британца на поединок.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил, в чем заключается слабость его соперника обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер заявил, что, по его мнению, британский оппонент побаивается его.

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"Я считаю, что Дюбуа заслужил этот бой, потому что он из Великобритании. Это будет интересно для болельщиков.

Есть ли у него слабость? Небольшая есть, да. Может быть, потому что он моложе, не знаю, но Даниэль немного боится. Я тоже боюсь, но по-другому", - сказал Усик в комментарии DAZN Boxing.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Усик ответил, стал ли Дюбуа лучше по сравнению с первым поединком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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