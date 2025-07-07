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Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров

Украинец вспомнил поединок против "Цыганского короля".
Сегодня, 14:35       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил свои поединки.

По словам украинца, среди британцев самым тяжелым соперником был Тайсон Фьюри.

"Думаю, это первый бой с Тайсоном Фьюри. Потому что он большой человек. Он – отличный боец", - сказал Усик для DAZN.

В 2024 году Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года победил раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.

Отметим, что украинец рассказал, какая цель мотивирует его продолжать боксировать.

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