Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика

Даниэль уверен, что сможет победить украинца в реванше.

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам британца, он изменился по сравнению с первым боем.

Читай также: "Почему бы не посмотреть это снова?": Промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком

"Что изменилось? Взросление. Мы все должны когда-нибудь повзрослеть, не так ли? Это путь от мальчика к мужчине. От утробы до могилы, как говорится.

В этот раз я выиграю. Нокаутом? Как получится, так получится. Любым образом", - сказал Дюбуа для DAZN.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!