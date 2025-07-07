iSport.ua
Русский Українська

Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика

Даниэль уверен, что сможет победить украинца в реванше.
Сегодня, 19:53       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

По словам британца, он изменился по сравнению с первым боем.

Читай также: "Почему бы не посмотреть это снова?": Промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком

"Что изменилось? Взросление. Мы все должны когда-нибудь повзрослеть, не так ли? Это путь от мальчика к мужчине. От утробы до могилы, как говорится.

В этот раз я выиграю. Нокаутом? Как получится, так получится. Любым образом", - сказал Дюбуа для DAZN.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании
Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Теннис23:20
Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Другие страны22:25
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Формула 121:55
Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании
Украина21:17
Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат
Европа20:45
Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Формула 120:20
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Европа20:02
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Бокс19:53
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика
Европа19:32
Щенсны продлил контракт с Барселоной
Украина19:28
"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK