Саудовская Аравия и другие: кто вышел в плей-офф Кубка Северной Америки
Завершился групповой этап Золотого кубка КОНКАКАФ.
На полях США, кроме клубного чемпионата мира 2025, проходит также и континентальное первенство - Золотой кубок КОНКАКАФ.
По завершению группового этапа определились восемь команд, которые сыграют в плей-офф, начиная с четвертьфинала.
Среди этих команд оказалась и приглашенная специально для участия в турнире Саудовская Аравия.
В итоге были составлены следующие пары четвертьфиналистов:
- США - Коста Рика
- Канада - Гватемала
- Мексика - Саудовская Аравия
- Панама - Гондурас
Победители первых двух пар сыграют между собой в полуфинале. Финальный матч пройдет в Хьюстоне 6 июля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!