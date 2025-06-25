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Футбол

Саудовская Аравия и другие: кто вышел в плей-офф Кубка Северной Америки

Завершился групповой этап Золотого кубка КОНКАКАФ.
Сегодня, 10:49       Автор: Василий Войтюк
Саудиты выбили Тринидад и Тобаго / Getty Images
Саудиты выбили Тринидад и Тобаго / Getty Images

На полях США, кроме клубного чемпионата мира 2025, проходит также и континентальное первенство - Золотой кубок КОНКАКАФ.

По завершению группового этапа определились восемь команд, которые сыграют в плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Среди этих команд оказалась и приглашенная специально для участия в турнире Саудовская Аравия.

В итоге были составлены следующие пары четвертьфиналистов:

  • США - Коста Рика
  • Канада - Гватемала
  • Мексика - Саудовская Аравия
  • Панама - Гондурас

Победители первых двух пар сыграют между собой в полуфинале. Финальный матч пройдет в Хьюстоне 6 июля.

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