Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы

14-летний Гераль Фросте погиб после ссоры с соседом.

В Уругвае произошла трагедия с 14-летним голкипером клуба Монтевидео Сити Торке Геральом Фросте.

Как сообщает El Pais, Фросте застрелили в результате соседской ссоры. Юный вратарь скончался от полученных ранений в грудь и в живот.

Инцидент произошел сегодня ночью, 25 декабря, в Монтевидео, а именно в районе Пласидо Эллаури.

Полиция задержала виновника, у которого обнаружили шесть судимостей. Подозреваемый уже признался в содеянном.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщик Ман Сити погиб накануне манчестерского дерби.

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