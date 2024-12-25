Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы
14-летний Гераль Фросте погиб после ссоры с соседом.
В Уругвае произошла трагедия с 14-летним голкипером клуба Монтевидео Сити Торке Геральом Фросте.
Как сообщает El Pais, Фросте застрелили в результате соседской ссоры. Юный вратарь скончался от полученных ранений в грудь и в живот.
Инцидент произошел сегодня ночью, 25 декабря, в Монтевидео, а именно в районе Пласидо Эллаури.
Полиция задержала виновника, у которого обнаружили шесть судимостей. Подозреваемый уже признался в содеянном.
Напомним, ранее сообщалось, что болельщик Ман Сити погиб накануне манчестерского дерби.
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