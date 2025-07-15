Самый пожилой бегун в мире погиб в возрасте 114 лет

Самый пожилой бегун в мире Фауджа Сингх погиб в возрасте 114 лет. Об этом сообщили индийские СМИ.

Сингх скончался в больнице в штате Пенджаб. Врачи боролись за его жизнь после того, как Фауджу сбил автомобиль, когда он переходил дорогу.

Водитель покинул место преступления. Его разыскивает полиция.

В 2013 году индиец установил рекорд мира в категории м-100, пробежав 10 км за 1 час 32 минуты и 28 секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что в возрасте 68 лет скончался легендарный экс-футболист клуба УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!