Умер легендарный бомбардир и тренер Карпат

Степан Юрчишин ушел из жизни в возрасте 67 лет.

На 68-м году жизни умер легендарный бывший футболист и тренер Карпат Степан Юрчишин.

О его смерти львовский клуб сообщил на своем официальном сайте, выразив соболезнование родным и близким.

"Один из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола, выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских Карпат, которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамейке и на руководящих должностях…

Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал", - говорится в сообщении клуба.

За свою карьеру Юрчишин выступал за ряд клубов, среди которых СКА Львов, ЦСКА Москва, Карпаты, Динамо Киев, Пахтакор, Торпедо Луцк, Подолье.

Наибольшей славы добился в Карпатах, где в 1979 году установил рекорд результативности Первой лиги СССР, отличившись 42 голами в 42 матчах.

После завершения карьеры футболиста Юрчишин работал тренером Карпат, Карпат-2, Газовика, ФК Львов, а также был спортивным директором львовского клуба.

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