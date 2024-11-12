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Футболист южноамериканской сборной погиб в возрасте 22 лет

Марко Ангуло попал в ДТП, получив травмы несовместимые с жизнью.
Сегодня, 17:56
Марко Ангуло / Getty Images
Марко Ангуло / Getty Images

Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло погиб в возрасте 22 лет.

Как сообщает ряд СМИ, Ангуло попал в ДТП вчера ночью. Врачи пытались спасти жизнь Марко, но он умер от полученных травм.

Также в инциденте погиб бывший партнер полузащитника по молодежным сборным Эквадора Роберто Кабезас.

Последним клубом хавбека был ЛДУ де Кито на его Родине, хотя, права на него принадлежали американскому Цинциннати.  За национальную сборную 22-летний игрок успел сыграть 2 поединка.

Напомним, ранее сообщалось, что умер экс-игрок Динамо и Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смерть эквадор

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