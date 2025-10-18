Спортивный арбитраж отменил полную дисквалификацию российских и белорусских игроков

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях дискриминацией. Кроме того, суд частично удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса россии (фнтр) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

По имеющейся информации, CAS пришёл к выводу, что решение ETTU, направленное против фнтр, является дискриминационным, поскольку меры были приняты по признаку расы, национального происхождения и национальности, что представляет собой нарушение положений Устава ETTU.

В связи с этим уже отменено решение ETTU о недопуске российских и белорусских игроков и должностных лиц к участию в мероприятиях под эгидой организации.

Также аннулировано решение о том, что российским клубам не разрешалось участвовать в каких-либо европейских клубных соревнованиях в течение сезона 2021/2022, включая Лигу чемпионов среди мужчин 2021/2022.

Напомним, что ранее Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжным гонкам.

