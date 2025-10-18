iSport.ua
Русский Українська
Другие

Спортивный арбитраж отменил полную дисквалификацию российских и белорусских игроков

CAS частично удовлетворил апелляцию ФНТР против ETTU.
Сегодня, 10:35       Автор: Валентина Чорноштан
CAS / Getty Images
CAS / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях дискриминацией. Кроме того, суд частично удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса россии (фнтр) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

По имеющейся информации, CAS пришёл к выводу, что решение ETTU, направленное против фнтр, является дискриминационным, поскольку меры были приняты по признаку расы, национального происхождения и национальности, что представляет собой нарушение положений Устава ETTU.

В связи с этим уже отменено решение ETTU о недопуске российских и белорусских игроков и должностных лиц к участию в мероприятиях под эгидой организации.

Также аннулировано решение о том, что российским клубам не разрешалось участвовать в каких-либо европейских клубных соревнованиях в течение сезона 2021/2022, включая Лигу чемпионов среди мужчин 2021/2022.

Напомним, что ранее Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжным гонкам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россия беларусь CAS

Статьи по теме

Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ
Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией
Экс-первая ракетка мира подала апелляцию на длительную дисквалификацию за допинг Экс-первая ракетка мира подала апелляцию на длительную дисквалификацию за допинг
УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Теннис11:46
Стародубцева уступила Эви Лис в квалификации турнира в Токио
Европа11:18
Тер Штеген может покинуть Барселону
Формула 111:00
Советник Ред Булл объяснил неудачу Цуноды в квалификации Гран-при США
Другие10:35
Спортивный арбитраж отменил полную дисквалификацию российских и белорусских игроков
Европа10:07
Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу
Теннис09:37
Международная федерация тенниса проведет ребрендинг
Европа09:10
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
Бокс08:58
Менеджер Ломаченко высказался о возможном бое с Пакьяо
Европа08:36
Забарный – лидер по передачам в матче ПСЖ со Страсбуром
НХЛ08:17
НХЛ: Вашингтон уверенно обыграл Миннесоту, Детройт вырвал победу в овертайме над Тампой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK