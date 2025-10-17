iSport.ua
Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжам

Этап Кубка мира в Руке пройдет без россиян.
Сегодня, 11:00       Автор: Валентина Чорноштан
Сирпа Коркатти / Getty Images

В конце ноября пройдет этап Кубка мира по лыжным дисциплинам, который начнется в финском городе Рука.

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти сообщила, что россиян не следует ожидать на Кубке мира.

"Россиянам нечего делать в Руке, поскольку действует запрет на их въезд в страну.

Итак, россияне не могут обойти запрет, введённый правительством, решением спортивных организаций? - спросили Коркатти.

Согласно нашей интерпретации, они не могут. Мы пока никуда не обращались, чтобы проверить этот вопрос", — ответила она.

Добавим, что 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение о том, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS.

