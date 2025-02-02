Лисогор принес Украине первые за более чем 10 лет очки на лыжном Кубке мира

Украинский лыжник попал в зачетную зону на этапе в итальянском Кони.

Александр Лисогор удовлетворился малым успехом в гонке с раздельным стартом вольным стилем. Он преодолел 10-километровую дистанцию ​​с 45-м результатом.

21-летний спортсмен заработал первые очки в карьере на уровне Кубка мира. Лисогор также стал первым украинцем после Руслана Переходы, оформившим такое достижение. Последний в сезоне 2012/13 финишировал на 26-й позиции в спринте в Сочи. Правда, тогда очки получали топ-30 лыжников, а не топ-50.

Еще один украинец – Дмитрий Романченко – завершил гонку на 77-м месте. Победителем разделки стал норвежец Харальд Остберг Амундсен. Компанию на подиуме ему составили соотечественники Ивер Тильдхейм Андерсен и Мартин Левстрем Ньенгет.

Кубок мира. Кони, Италия

Мужчины, разделка вольным стилем

1. Харальд Остберг Амундсен 21:45,1

2. Ивер Тильдхейм Андерсен +11,7

3. Мартин Левстрем Ньенгет +15,7

...

45.Александр Лисогор +1:26,6

77. Дмитрий Романченко +3:38,3

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