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Баскетбол

Бен Гордон снова был арестован - на этот раз за инцидент в магазине

Экс-баскетболист "интересным" способом отметил свой 40-й день рождения.
Сегодня, 13:56
Бен Гордон / Getty Images
Бен Гордон / Getty Images

Бывший защитник ряда клубов НБА Бен Гордон был арестован по обвинению в хранении оружия и угрозах после того, как он начал вести себя беспорядочно в магазине соков в Коннектикуте, сообщает ESPN.

Несколько человек, звонивших в службу 911, сообщили об "агрессивном мужчине, который действовал странным образом" в магазине соков в Стэмфорде, сообщил помощник начальника городской полиции Ричард Конклин.

По словам Конклина, Гордон продолжал вести себя беспорядочно, когда прибыли полицейские и попытались взять его под стражу.

В конце концов офицеры схватили Гордона и поместили его под арест. При обыске они нашли складной нож, пристегнутый к карману Гордона, а также электрошокер и кастеты в его рюкзаке.

Источник: Getty Images

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Гордон был арестован по обвинениям, включая ношение опасного оружия, угрозы второй степени и вмешательство в дела офицера.

Его доставили в следственный изолятор полиции, а затем в больницу для оценки психического здоровья. Гордон был освобожден поздно вечером во вторник, 4 апреля, под залог в размере 10 тысяч долларов.

В октябре 2022 года Бену Гордону было предъявлено обвинение в избиении сына в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. В ноябре он ударил охранника McDonald's, а в декабре пытался нанести людям удары швейными иголками.

Стоит отметить, что в день ареста (4 апреля), Бену Гордоону исполнилось 40 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бен Гордон

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