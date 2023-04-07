Спор есть спор: фанат сделал тату с лицом тренера Сакраменто Леня

Теперь лицо претендента на звание лучшего тренера года будет красоваться на ноге болельщика Кингз.

Сакраменто воистину удивил многих фанатов баскетбола. Команда Алексея Леня превзошла всевозможные ожидания, занимая третье место Западной конференции, гарантировав себе первый за 16 лет плей-офф.

Как оказалось, перед стартом нынешнего сезона один из особенно отчаянных фанатов Кингз заявил, что сделает тату с изображением лица главного тренера Кингз Майка Брауна, если команда прервет свою постсезонную засуху.

И он сдержал свое слово, набив лицо Брауна себе на ногу, сообщает ESPN.

promises have been kept 🤝 pic.twitter.com/P29asOjRe1 — P - Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 5, 2023

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Напомним, что помимо первого плей-офф за 16 лет, Сакраменто впервые с 2003 года стал победителем Тихоокеанского дивизиона.