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Баскетбол

Спор есть спор: фанат сделал тату с лицом тренера Сакраменто Леня

Теперь лицо претендента на звание лучшего тренера года будет красоваться на ноге болельщика Кингз.
Сегодня, 10:54
Майк Браун / Getty Images
Майк Браун / Getty Images

Сакраменто воистину удивил многих фанатов баскетбола. Команда Алексея Леня превзошла всевозможные ожидания, занимая третье место Западной конференции, гарантировав себе первый за 16 лет плей-офф.

Как оказалось, перед стартом нынешнего сезона один из особенно отчаянных фанатов Кингз заявил, что сделает тату с изображением лица главного тренера Кингз Майка Брауна, если команда прервет свою постсезонную засуху.

И он сдержал свое слово, набив лицо Брауна себе на ногу, сообщает ESPN.

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Напомним, что помимо первого плей-офф за 16 лет, Сакраменто впервые с 2003 года стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Алексей Лень

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