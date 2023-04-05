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Сакраменто - победитель Тихоокеанского дивизиона впервые с 2003 года

Команда Алексея Леня опередила многократных чемпионов НБА и претендентов на титул.
Сегодня, 10:52
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Главным открытием регулярного сезона-2022/23 можно смело назвать Сакраменто.

Калифорнийская организация 16 лет не могла выйти в плей-офф, обладая действующей самой длинной "сухой" серией без постсезона среди всех команд американского спорта. Однако с приходом в команду Майка Брауна ситуация кардинальным образом изменилась. 

Кингз не только прервали серию неудач, заняв третье место Западной конференции, но и благодаря победе над Новым Орлеаном (121:103) выиграли Тихоокеанский дивизион, чего с ними не случалось с уже далекого 2003 года, передает The Washington Post.

В этом деле команда украинского центрового Алексея Леня опередила таких гигантов НБА, как Голден Стэйт, Лейкерс, Финикс и Клипперс.

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До конца регулярного сезона Сакраменто предстоит сыграть еще три матча: против Далласа, Голден Стэйт и Денвера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Алексей Лень

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