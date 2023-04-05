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Баскетбол

Михайлюк - единственный игрок Шарлотт с положительным рейтингом +/- в игре против Торонто

Украинец снова показал крутую игру против бывшего клуба.
Сегодня, 09:38
Святослав Михайлюк / https://twitter.com/hornets
Святослав Михайлюк / https://twitter.com/hornets

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Шарлотт на своем паркете принимал в гостях Торонто.

Хорнетс уступили Рэпторс со счетом 100:120 позволив оппоненту гарантировать себе место в турнире плей-ин.

Украинский защитник "шершней" Святослав Михайлюк провел на паркете 33:31 минуты, набрав за это время линию из 17 очков, 5 подборов и 7 передач, став третьим самым результативным игроком своей команды.

К тому же, Михайлюк стал единственным игроком Шарлотт с положительным показателем полезности (+10). Все его одноклубники в рейтинге эффективности ушли в минус.

Напомним, что несколько дней назад в игре против все того же Торонто Святослав Михайлюк установил рекорд результативности по карьере - украинец выдал шикарное выступление в матче против своей бывшей команды (к слову, ту игру Шарлотт также проиграл -20 очков).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс

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