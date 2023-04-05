НБА: Шарлотт с Михайлюком уступил Торонто, Филадельфия обыграла Бостон

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 13 матчей.

Результаты матчей НБА за 4 апреля

Шарлотт – Торонто 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)

Шарлотт: Макгауэнс (20), Ричардс (18 + 11 подборов), Михайлюк (17 + 7 передач), Маледон (13 + 11 передач + 6 потерь), Тор (13 + 7 подборов) – старт; Букнайт (8), Симмонс (5), Джонс (4), Снид (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 33 минуты 32 секунды, за которые набрал 17 очков, сделал семь передач и совершил пять подборов.

Торонто: Сиакам (22 + 14 подборов), Ануноби (17), Ванвлит (16 + 6 передач), Пелтль (10 + 9 подборов), Барнс (0) – старт; Буше (21), Бартон (20), Ачиува (12), Даутин (1), Бэнтон (1), Уискэмп (0), Колоко (0), Флинн (0), Харпер (0).

Орландо – Кливленд 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)

Орландо: Фульц (23 + 8 передач), Банкеро (20 + 10 подборов + 5 потерь), Картер (17 + 12 подборов), Ф. Вагнер (17), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (15), Битадзе (10), Саггс (8), М. Вагнер (0).

Кливленд: Митчелл (43), Гарлэнд (16 + 10 передач), Э. Мобли (14 + 7 подборов), Аллен (12 + 7 подборов), Уэйд (3) – старт; Леверт (19), Стивенс (5), Рубио (3), Осман (2).

Вашингтон – Милуоки 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)

Вашингтон: Дэвис (20), Гэффорд (15 + 7 подборов), Гудвин (14 + 9 передач), Кисперт (12), Гилл (8) – старт; Нанн (24 + 7 подборов + 6 передач), Хафф (17 + 9 подборов), Джексон (10), Кукс (8).

Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 11 подборов + 10 передач + 8 потерь), Холидэй (26 + 9 подборов + 10 передач), Б. Лопес (20 + 5 блок-шотов), Краудер (19 + 9 подборов), Коннотон (0) – старт; Портис (19 + 20 подборов), Инглс (12), Мэттьюз (9), Боучэмп (5), Драгич (2), Т. Адетокумбо (0).

Детройт – Майами 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)

Детройт: Айви (30 + 7 передач + 5 потерь), Дюрен (20 + 14 подборов), Ливерс (15), Уайзмен (14), Хэйс (7 + 8 передач) – старт; Оморуйи (11), Джозеф (6), Хэмптон (2), Роден (0).

Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 8 передач), Винсент (22), Хирро (18), Адебайо (18), Струс (9) – старт; Лаури (11), Лав (7), Калеб Мартин (6).

Бруклин – Миннесота 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)

Бруклин: Динуидди (30 + 6 передач), Бриджес (24), К. Джонсон (14), Финни-Смит (14 + 10 подборов), Клэкстон (6 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; О'Нил (8), Харрис (5), Сет Карри (1), Шарп (0), Томас (0).

Миннесота: Эдвардс (23), Таунс (22 + 14 подборов), Конли (18), Макдэниэлс (15), Гобер (12 + 12 подборов) – старт; Андерсон (8 + 10 передач), Принс (7), Александер-Уокер (2).

Чикаго – Атланта 105:123 (26:36, 27:29, 27:25, 25:33)

Чикаго: Лавин (26 + 6 передач), Дерозан (21), Вучевич (19 + 10 подборов), Беверли (11), Карузо (0) – старт; Уильямс (15), Уайт (7), Драммонд (2), Терри (2), Симонович (2), Досунму (0), Д. Джонс (0).

Атланта: Богданович (26), Бей (18), Мюррэй (17 + 9 передач), Капела (13 + 14 подборов), Коллинз (9) – старт; Джонсон (16), Оконгву (11), Гриффин (7), Фернанду (2), Крейчи (2), Форрест (2), А. Холидэй (0), Уильямс (0), Мартин (0).

Мемфис – Портленд 119:109 (41:25, 25:37, 30:33, 23:14)

Мемфис: Бэйн (30 + 7 подборов), Морэнт (23 + 9 передач), Кеннард (20), Джарен Джексон (17 + 7 подборов), Тиллман (0) – старт; Родди (16), Альдама (8 + 11 подборов), Лофтон (3), Джонс (2), Кончар (0).

Портленд: Мэйс (24 + 8 подборов + 7 передач), Шарп (20 + 8 подборов + 6 передач), Юбэнкс (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Нокс (6), Уильямс (4) – старт; Уокер (16), Харрисон (13), Батлер (10), Minaya (8).

Новый Орлеан – Сакраменто 103:121 (22:25, 32:40, 26:31, 23:25)

Новый Орлеан: Ингрэм (22 + 7 подборов + 6 передач + 7 потерь), Мерфи (17), Валанчюнас (13 + 8 подборов), Макколлум (12), Джонс (11) – старт; Дэниэлс (12), Нэнс (7), Маршалл (4), Ричардсон (3), Льюис (2), Темпл (0), Хэйс (0).

Сакраменто: Фокс (23 + 9 передач), Мюррэй (21), Сабонис (16 + 12 подборов + 11 передач), Барнс (16), Хертер (11) – старт; Монк (17), Митчелл (8), Лень (4), Дэвис (3), Дозьер (2), Эллис (0), Эдвардс (0), Холмс (0), Лайлс (0), Мету (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 12 минут 54 секунды, за которые набрал четыре очка, совершил четыре подбора и два блок-шота.

Хьюстон – Денвер 124:103 (31:30, 25:29, 30:26, 38:18)

Хьюстон: Грин (32), Портер (20 + 9 передач), Шенгюн (20 + 10 подборов + 7 передач), Смит (16 + 13 подборов), Мартин (12) – старт; Исон (11 + 7 подборов), Кристофер (10), Гаруба (3 + 8 подборов), Никс (0).

Денвер: Портер (23 + 7 подборов), Йокич (14 + 10 подборов + 8 потерь), Гордон (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Колдуэлл-Поуп (8), Дж. Мюррэй (2) – старт; Уотсон (10), Грин (9), Джордан (7), Джексон (7), Б. Браун (6), К. Браун (4), Чанчар (0).

Филадельфия – Бостон 103:101 (28:22, 25:24, 19:21, 31:34)

Филадельфия: Эмбиид (52 + 13 подборов + 6 передач), Харден (20 + 10 передач), Такер (11), Макси (5), Харрис (5) – старт; Макдэниэлс (8), Рид (2), Мелтон (0), Ньянг (0), Хауз (0).

Бостон: Уайт (26 + 7 подборов), Тейтум (19 + 6 передач), Смарт (17), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Г. Уильямс (10) – старт; Брогдон (18), Гриффин (0), Корнет (0), Мускала (0), Хаузер (0).

Юта – Лейкерс 133:135 OT (33:34, 24:34, 36:29, 31:27, 9:11)

Юта: Хортон-Такер (23 + 7 передач), Олиник (23 + 7 подборов + 7 передач), Агбаджи (22), Шаманич (12), Азубуйке (2) – старт; Джонс (16 + 8 подборов), Секстон (15), Данн (10), Фонтеккьо (6), Тоскано-Андерсон (4).

Лейкерс: Джеймс (37 + 6 передач + 5 потерь), Ривз (28 + 6 передач), Дэвис (21 + 14 подборов + 6 передач), Шредер (18), Вандербилт (6) – старт; Хатимура (17), Бизли (3), Браун (3), Гэбриэл (2).

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 136:125 (36:39, 33:40, 33:27, 34:19)

Голден Стэйт: Карри (34 + 6 передач), Пул (30), Др. Грин (17 + 10 подборов), Куминга (9 + 9 подборов), Лэмб (4) – старт; Дивинченцо (16 + 6 передач), Муди (13), Пэйтон II (8), Луни (4 + 11 подборов), Киньонес (1), Болдуин (0), Джером (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 7 передач), Джейлен Уильямс (19), Дорт (17), Гидди (15), Джейлин Уильямс (4) – старт; Джо (14), Уиггинс (11), Шарич (5), Батлер (3), Дженг (3), Мэнн (2), Сарр (0).

Финикс – Сан-Антонио 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)

Финикс: Букер (27 + 7 подборов), Пол (22), Эйтон (19 + 11 подборов), Дюрэнт (18), Окоги (1) – старт; Крэйг (15 + 10 подборов), Бийомбо (10 + 4 блок-шота), Д. Ли (3), Лэндейл (0), Уэйнрайт (0), Шэмет (0), С. Ли (0), Росс (0), Уоррен (0).

Сан-Антонио: Брэнэм (21), Джонс (20 + 9 передач), Бэйтс-Диоп (13), Мамукелашвили (13 + 8 подборов), Грэм (9) – старт; Шэмпени (10), Дженг (4), Макдермотт (2), Барлоу (2), Уэсли (0).