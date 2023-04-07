Звезда НБА проведет межсезонье в рядах армии

Звездный форвард Юты Лаури Маркканен пройдет обязательную службу в финских вооруженных силах в это межсезонье. Об этих планах финский баскетболист рассказал в интервью ESPN.

Военная служба является обязательной для граждан Финляндии мужского пола и должна быть пройдена до 30 лет.

"Это обязательно, мы должны это делать, но в то же время мы гордимся этим", — сказал 25-летний Маркканен. "Я думаю, это подает пример. И я уверен, что смогу сделать это таким образом, что это также не повлияет на мою подготовку к следующему сезону".

В этом году Лаури Маркканен провел свой лучший сезон в НБА, набирая в среднем 25.6 очка и 8.6 подбора.

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С высокой долей вероятности Маркканен явится на службу 17 апреля, ведь Юта занимает 12-е место Западной конференции, не претендуя на зону плей-ин. База, на котору он должен будет явиться, расположена в южной части Хельсинки.

Напомним, что недавно Финляндия была принята в НАТО на фоне полномасштабной войны россии в Украине.