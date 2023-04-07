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Баскетбол

Владелец Далласа хочет чтобы Ирвинг переподписался с его командой

Марк Кьюбан готов дать Кайри большой контракт.
Сегодня, 09:27
Марк Кьюбан / Getty Images
Марк Кьюбан / Getty Images

Прошлым летом Даллас бесплатно потерял Джейлена Брансона, из-за чего команда серьезно страдает весь нынешний сезон.

Заполучив Кайри Ирвинга перед дедлайном обменов Маверикс ситуацию не исправили. Но это ничего не значит для владельца организации Марка Кьюбана, который хочет, чтобы Ирвинг остался в Далласе.

"Я бы хотел, чтобы он точно остался", — цитирует Кьюбана ESPN. "Я хочу, чтобы он точно остался, и я думаю, что у нас есть хороший шанс".

"Я думаю, что здесь он счастлив.Он говорит мне, что он здесь счастлив, и я прекрасно лажу с ним. Я думаю, он хороший парень. Все, что я могу вам сказать, это все, что я думал, что знал о Кайри, потому что все, что я читал, было на 100% неверным".

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Мавс смогут предложить Ирвингу до 272 миллионов долларов в течение пяти лет - больше, чем любая другая команда из-за обладания правами Берда

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс Марк Кьюбан

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