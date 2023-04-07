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Баскетбол

НБА: Майами разгромил Филадельфию, Финикс одолел Денвер

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 07:36
Фанаты Сан-Антонио / Getty Images
Фанаты Сан-Антонио / Getty Images

В ночь на пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного сезона НБА состоялось пять матчей.

Майами прибыл в гости к Филадельфии и добыл важную победу в борьбе за место в плей-офф. Сан-Антонио обыграл Портленд в матче танкующих команд, а Финикс справился с Денвером, который дал отдохнуть своим лидерам.

Орландо – Кливленд 94:118 (42:33, 15:34, 16:28, 21:23)

Орландо: Саггс (22), Бол (18 + 8 подборов), М. Вагнер (9), Хьюстан (8), Окики (2) – старт; Скрабб (11), К. Харрис (8), Скофилд (7), Битадзе (7 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2).

Кливленд: Осман (19), Стивенс (13), Р. Лопес (8), Уэйд (7), Рубио (5) – старт; Грин (21), А. Мобли (18), Диаките (13 + 8 подборов), Нето (8 + 8 передач + 6 потерь), Меррилл (6).

Филадельфия – Майами 101:129 (31:41, 15:26, 32:29, 23:33)

Филадельфия: Эмбиид (21), Харден (14), Харрис (11), Мелтон (3), Такер (2) – старт; Милтон (11 + 10 передач), Макдэниэлс (10), Харрелл (8), Коркмаз (8), Ньянг (7), Хауз (4), Рид (2).

Майами: Хирро (24), Батлер (24 + 6 передач), Адебайо (14 + 8 подборов), Струс (14), Винсент (5) – старт; Калеб Мартин (13 + 7 подборов), Лаури (11 + 7 передач), Лав (7), Хайсмит (6), Д. Робинсон (5), Юртсевен (4), Кэйн (2).

Сан-Антонио – Портленд 129:127 (32:37, 37:24, 29:39, 31:27)

Сан-Антонио: Бэйтс-Диоп (25), К. Джонсон (24), Коллинз (21 + 10 подборов), Джонс (18 + 10 передач), Брэнэм (2) – старт; Шэмпени (24), Барлоу (5), Лэнгфорд (4), Мамукелашвили (4 + 7 подборов), Уэсли (2).

Портленд: Юбэнкс (23 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Уильямс (16), Уотфорд (16), Батлер (12), Мэйс (11 + 7 передач) – старт; Нокс (24), Харрисон (10 + 9 передач), Уокер (8), Минайя (7).

Юта – Оклахома-Сити 98:114 (25:32, 27:23, 24:29, 22:30)

Юта: Данн (22 + 7 подборов + 8 передач), Олиник (16 + 14 подборов + 8 передач + 7 потерь), Агбаджи (13), Азубуйке (12 + 7 подборов), Шаманич (8) – старт; Фонтеккьо (11), Джузэнг (7), Тоскано-Андерсон (5), Джонс (4), Поттер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 7 подборов + 7 передач), Гидди (17 + 8 подборов + 8 передач), Джейлин Уильямс (11), Джейлен Уильямс (9), Дорт (5 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (15), Шарич (14 + 10 подборов), Джо (11), Уотерс (10), Батлер (0), Робинсон-Эрл (0), Сарр (0), Мэнн (0), Дженг (0).

Финикс – Денвер 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29)

Финикс: Дюрэнт (29 + 7 подборов), Пол (25), Эйтон (16), Букер (15 + 8 передач), Окоги (5) – старт; Крэйг (11), Росс (8), Бийомбо (4), Лэндейл (2), Пэйн (2), Шэмет (2), Уэйнрайт (0).

Денвер: Б. Браун (31), Джексон (20 + 6 передач), К. Браун (15), Джордан (12 + 11 подборов), Уотсон (3) – старт; Грин (14), Смит (11 + 6 передач), Ннаджи (7), Чанчар (2).

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