В Чикаго выдали ордер на арест бывшей звезды Буллз
Судья округа Кук выдал ордер на арест бывшей звезды НБА Бена Гордона после того, как на прошлой неделе бывший игрок Чикаго не явился в суд по обвинению в нанесении побоев, согласно судебным протоколам, передает CWB Chicago.
Гордон был арестован 4 ноября по обвинению в избиении двух охранников МакДональдса в Ривер-Норт. Он покинул полицейский участок Ближнего Северного округа под подписку о невыезде в тот же день.
Согласно записям, он должен был впервые явиться в суд 21 декабря, но этого не произошло. Судья Дэниел Галлахер подписал ордер на арест Гордона в тот же день и назначил слушание о конфискации залога на следующий месяц.
4 ноября Гордон ударил 29-летнего охранника заведения по лицу и бросил его на землю. Он также якобы толкнул на землю 21-летнего сотрудника службы безопасности.
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10 октября экс-игрок "быков" был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как свидетели якобы видели, как он ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго.
Газета New York Post сообщила, что во время его ареста пострадали два сотрудника полиции.