В Чикаго выдали ордер на арест бывшей звезды Буллз

Бен Гордон либо не захотел, либо забыл прийти в суд на рассмотрение его дела о нанесении побоев.

Судья округа Кук выдал ордер на арест бывшей звезды НБА Бена Гордона после того, как на прошлой неделе бывший игрок Чикаго не явился в суд по обвинению в нанесении побоев, согласно судебным протоколам, передает CWB Chicago.

Гордон был арестован 4 ноября по обвинению в избиении двух охранников МакДональдса в Ривер-Норт. Он покинул полицейский участок Ближнего Северного округа под подписку о невыезде в тот же день.

Согласно записям, он должен был впервые явиться в суд 21 декабря, но этого не произошло. Судья Дэниел Галлахер подписал ордер на арест Гордона в тот же день и назначил слушание о конфискации залога на следующий месяц.

4 ноября Гордон ударил 29-летнего охранника заведения по лицу и бросил его на землю. Он также якобы толкнул на землю 21-летнего сотрудника службы безопасности.

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10 октября экс-игрок "быков" был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как свидетели якобы видели, как он ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго.

Газета New York Post сообщила, что во время его ареста пострадали два сотрудника полиции.