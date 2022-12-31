НБА: Сакраменто Леня обыграл Юту, Голден Стэйт продилил серию побед
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Орландо – Вашингтон 100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21)
Орландо: Ф. Вагнер (28 + 8 передач), Банкеро (21 + 5 потерь), Фульц (12 + 7 подборов + 6 передач), Бол (10 + 9 подборов), Росс (6) – старт; Хьюстан (8), Харрис (8), Скофилд (7).
Вашингтон: Порзингис (30 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Кузма (23 + 6 передач + 8 потерь), Моррис (12 + 10 передач), Кисперт (11), Гэффорд (11 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Хатимура (16 + 7 подборов), Авдия (13 + 7 подборов + 6 передач), Райт (3), Гудвин (0), Бартон (0), Гилл (0).
Торонто – Финикс 113:104 (33:24, 20:27, 33:28, 27:25)
Торонто: Трент (35), Сиакам (26 + 6 передач), Ануноби (16), Барнс (11), Колоко (8) – старт; Янг (8), Буше (7), Даутин (2), Флинн (0), Эрнангомес (0).
Финикс: Бриджес (21), Пол (20 + 12 передач + 6 потерь), Крэйг (13 + 7 подборов), Окоги (5), Эйтон (4 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (11), Шарич (9), Уэйнрайт (9), Лэндейл (6 + 11 подборов), Ли (6 + 5 потерь).
Атланта – Лейкерс 121:130 (33:23, 34:39, 28:36, 26:32)
Атланта: Янг (29 + 8 передач), Мюррэй (20 + 7 подборов + 9 передач), Оконгву (17 + 8 подборов), Гриффин (13), Коллинз (7 + 9 подборов) – старт; Богданович (17), Джонсон (15 + 7 подборов), А. Холидэй (3), Камински (0).
Лейкерс: Джеймс (47 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Брайант (19 + 17 подборов), Шредер (12 + 9 передач), Беверли (10), Ривз (5) – старт; Уэстбрук (14 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Гэбриэл (11), Тоскано-Андерсон (7), Браун (5).
Чикаго – Детройт 132:118 (33:25, 27:33, 35:34, 37:26)
Чикаго: Лавин (43 + 6 передач), Дерозан (22), Вучевич (19 + 9 подборов), Досунму (11), Уильямс (8) – старт; Драммонд (12 + 7 подборов), Карузо (8), Уайт (5), Драгич (4), Грин (0).
Детройт: Айви (22 + 6 передач), Богданович (20 + 6 передач), Стюарт (16 + 10 подборов), Бей (10), Дюрен (4 + 8 подборов) – старт; Беркс (19), Макгрудер (11), Бэгли (7), Нокс (5), Джозеф (4).
Милуоки – Миннесота 123:114 (33:34, 17:27, 39:22, 34:31)
Милуоки: Я. Адетокумбо (43 + 20 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (13 + 4 блок-шота), Картер (10 + 8 подборов), Аллен (7), Коннотон (2) – старт; Портис (22 + 14 подборов), Инглс (14 + 10 передач), Грин (7), Боучэмп (5), Мамукелашвили (0).
Миннесота: Эдвардс (30 + 10 подборов), Рид (16 + 7 подборов), Расселл (15 + 7 передач), Андерсон (7), Макдэниэлс (4) – старт; Науэлл (16), Гарза (16), Райан (10), Найт (0), Риверс (0).
Новый Орлеан – Филадельфия 127:116 (31:27, 36:33, 32:31, 28:25)
Новый Орлеан: Макколлум (42), Уильямсон (36), Валанчюнас (10 + 9 подборов), Мерфи (8), Маршалл (5) – старт; Эрнангомес (13), Альварадо (7), Грэм (3), Хэйс (3), Дэниэлс (0).
Филадельфия: Эмбиид (37 + 8 подборов + 5 потерь), Харден (20 + 10 передач + 7 потерь), Харрис (14), Мелтон (11), Такер (5) – старт; Макси (9), Ньянг (8), Милтон (6), Харрелл (4), Рид (2), Тайбулл (0), Коркмаз (0).
Денвер – Майами 124:119 (23:19, 37:38, 25:33, 39:29)
Денвер: Колдуэлл-Поуп (20), Йокич (19 + 12 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (14 + 6 передач), Гордон (11), Портер (10) – старт; Хайлэнд (16 + 6 потерь), Чанчар (15), Браун (13), Джордан (6), Браун (0).
Майами: Хирро (26 + 10 подборов), Адебайо (22 + 7 подборов), Батлер (17 + 8 передач), Хайсмит (7), Лаури (3) – старт; Струс (19), Робинсон (13), Робинсон (9), Винсент (3).
Голден Стэйт – Портленд 118:112 (41:25, 19:31, 28:40, 30:16)
Голден Стэйт: Пул (40 + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (31), Др. Грин (10 + 10 подборов), Дивинченцо (9 + 9 подборов), Луни (5 + 9 подборов) – старт; Куминга (9), Джером (9), Лэмб (5), Муди (0).
Портленд: Лиллард (34 + 8 подборов), Саймонс (22 + 7 подборов), Грант (19), Харт (12 + 11 подборов + 7 передач), Юбэнкс (8 + 7 подборов) – старт; Уотфорд (8), Шарп (7), Уокер (2).
Сакраменто – Юта 126:125 (30:27, 30:30, 31:30, 35:38)
Сакраменто: Хертер (30), Сабонис (28 + 11 подборов + 8 передач + 7 потерь), Фокс (24 + 10 передач), Барнс (10), Мюррэй (7) – старт; Монк (9), Холмс (7), Митчелл (6), Лайлс (5 + 8 подборов), Окпала (0).
Юта: Маркканен (36), Кларксон (25 + 9 передач), Конли (17 + 8 передач), Вандербилт (6 + 8 подборов + 6 передач), Олиник (5) – старт; Кесслер (11 + 8 подборов), Секстон (9), Бизли (9), Гэй (7).