НБА: Бостон без Михайлюка победил Финикс, Портленд в овертайме дожал Торонто

В рамках очередного игрового дня в ночь с 9 на 10 марта в НБА состоялось семь поединков.

Украинец Святослав Михайлюк не принял участие в матче Бостона, но "кельты" и без него справились со своим соперником. Также стоит отметить игру Портленда и Торонто, которая подарила зрителям единственный за ночь овертайм.

Клипперс - Чикаго 112:102

Клипперс: Джордж (22 + 9 передач), Ленард (19 + 9 подборов), Зубац (16 + 9 подборов), Харден (14 + 11 подборов + 10 передач), Манн (7), Пауэлл (18), Хайленд (10), Тайс (6), Коффи (0), Миллер (0), Браун (0).

Чикаго: Дерозан (24 + 8 подборов + 10 передач), Вучевич (22 + 11 подборов), Уайт (19 + 5 потерь), Досунму (13), Карузо (9 + 6 передач), Битим (6), Крейг (6), Драммонд (3 + 7 подборов), Картер (0), Филлипс (0), Терри (0), Тейлор (0).

Шарлотт - Бруклин 110:99

Шарлотт: Бриджес (24 + 10 подборов), Миллер (23 + 7 подборов), Ричардс (15 + 11 подборов), Мицич (12 + 10 передач + 5 потерь), Г. Уильямс (9), Бертанс (11), Покушевски (7), Тор (5), Смит (4).

Бруклин: Томас (31), Бриджес (19), Клекстон (14 + 10 подборов), Шредер (12 + 7 передач), Финни-Смит (8), Смит (7), Уотфорд (6), Шарп (2), Уилсон (0).

Дертойт - Даллас 124:142

Детройт: Каннингем (33 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Айви (17 + 6 потерь), Дюрен (6 + 8 подборов), Стюарт (5), Томпсон (4), Фонтеккьо (27), Уайзмен (17 + 12 подборов), Сассер (10), Умуде (3), Флинн (2), Браун (0), Фурнье (0).

Даллас: Дончич (39 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Геффорд (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Д. Джонс (12), Вашингтон (7), Гардуэй (17), Гарди (8), Грин (8), М-ф Моррис (6), Пауэлл (3), Экзам (2), Лоусон (2), Клебер (0).

Финикс - Бостон 107:117

Финикс: Дюрант (45 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Бил (25), Нуркич (11 + 11 подборов), Аллен (7), О'Нил (3), Бол (13), Родди (2), С. Ли (1), Юбэнкс (0), Гордон (0).

Бостон: Тейтум (29 + 10 подборов + 7 передач), Браун (27), Холидей (15 + 6 передач), Уайт (10 + 9 передач), Хорфорд (9 + 12 подборов, Корнет (14), Притчард (10), Гаузер (3), Спрингер (0), Дэвисон (0).

Голден Стэйт - Сан-Антонио 113:126

Голден Стэйт: Куминга (26), Джексон-Дэвис (11), Пол (10 + 9 передач), Подземски (8 + 7 передач), Др. Грин (7), Томпсон (27), Виггинс (11), Муди (9), Шарич (2), Киньйонес (2), Сантос (0), Робинсон (0), Спенсер (0).

Сан-Антонио: Бренем (20), Сохан (20), Шемпени (17 + 7 подборов), Коллинз (9), Джонс (7 + 11 передач), К. Джонсон (22 + 11 подборов). Джонсон (22 + 11 подборов), Барлоу (19 + 8 подборов), Грэм (8), Уэсли (4 + 9 передач), Мамукелашвили (0).

Денвер - Юта 142:121

Денвер: Дж. Мюррей (37 + 7 передач), Йокич (26 + 8 передач), Портер (19), Колдуэлл-Поуп (13), Гордон (7 + 7 передач), К. Браун (13), Уотсон (12), Джексон (6), Дж. Холидей (3 + 7 передач), Тайсон (3), Гафф (2), Наджи (1), Пикетт (0), Стротер (0).

Юта: Джордж (29 + 6 передач), Коллинз (19 + 7 подборов), Секстон (17), Сенсабо (16 + 5 потерь), Кесслер (6 + 11 подборов), Кларксон (22), Шаманич (7), Хортон-Такер (3), Джузенг (2), Данн (0), Юртсевен (0).

Портленд - Торонто 128:118

Портленд: Эйтон (30 + 19 подборов), Бентон (25 + 7 подборов), Саймонс (23 + 7 передач + 5 потерь), Камара (15 + 9 подборов), Мюррей (5), Тайбулл (13), Хендерсон (13), Рит (4), Рупер (0).

Торонто: Куикли (29 + 7 передач + 6 потерь), Трент (23), Олиник (15 + 8 передач + 5 потерь), Дик (8), Агбаджи (7), Буше (16 + 8 подборов), Нвора (10), Фримен-Либерти (6), Макдэниелс (4 + 10 подборов).

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