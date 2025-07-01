Второй самый оплачиваемый футболист МЛС остался без клуба

Бывший лидер итальянского Наполи Лоренцо Инсинье получил статус свободного агента. Торонто расторг контракт с нападающим, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества. Итальянец теперь будет искать новый клуб. За океаном он провел 3 года и зарабатывал 15,4 млн долларов за сезон, уступая лишь аргентинцу Лионелю Месси из Интера Майами.

Инсинье вряд ли оправдал ожидания руководства Торонто. Он сыграл 76 поединков во всех турнирах, в которых оформил 19 голов и 16 ассистов. На родине нападающий, кроме родного Наполи, выступал за Кавезе, Фоджу и Пескару.

Тем временем миланский Интер решил продать хавбека Хакана Чалханоглу.

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