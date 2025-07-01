iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Второй самый оплачиваемый футболист МЛС остался без клуба

Канадский Торонто избавился от дорогого легионера.
Сегодня, 12:17       Автор: Антон Федорцив
Лоренцо Инсинье / Getty Images
Лоренцо Инсинье / Getty Images

Бывший лидер итальянского Наполи Лоренцо Инсинье получил статус свободного агента. Торонто расторг контракт с нападающим, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества. Итальянец теперь будет искать новый клуб. За океаном он провел 3 года и зарабатывал 15,4 млн долларов за сезон, уступая лишь аргентинцу Лионелю Месси из Интера Майами.

Инсинье вряд ли оправдал ожидания руководства Торонто. Он сыграл 76 поединков во всех турнирах, в которых оформил 19 голов и 16 ассистов. На родине нападающий, кроме родного Наполи, выступал за Кавезе, Фоджу и Пескару.

Тем временем миланский Интер решил продать хавбека Хакана Чалханоглу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торонто Лоренцо Инсинье

Статьи по теме

НБА: Бостон без Михайлюка победил Финикс, Портленд в овертайме дожал Торонто НБА: Бостон без Михайлюка победил Финикс, Портленд в овертайме дожал Торонто
Игрок МЛС мечтает вернуться в Ювентус Игрок МЛС мечтает вернуться в Ювентус
Легенда Наполи хочет вернуться в Серию А Легенда Наполи хочет вернуться в Серию А
Аутсайдер Серии А намерен усилиться чемпионом Европы Аутсайдер Серии А намерен усилиться чемпионом Европы

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал встретится с Ювентусом в 1/8 финала КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Украина14:03
Экс-форвард сборной Украины присоединился к новичку УПЛ
Бокс13:44
"Легкий вечер для него": Брат Фьюри назвал безоговорочного фаворита боя Усик - Дюбуа
Европа13:30
Таловеров близок к возвращению в Чемпионшип
Украина13:02
Александрия распрощалась с основным вратарем и полузащитником
НХЛ12:54
Эдмонтон прогнозируемо пролонгировал звезду команды
Бокс12:32
Деревянченко и его американский соперник взвесились перед боем
Теннис12:30
Украинцы на Уимблдоне: Костюк и Стародубцева начинают турнир, Ястремская будет противостоять Гауфф – онлайн-трансляция поединков
Другие страны12:17
Второй самый оплачиваемый футболист МЛС остался без клуба
НХЛ11:49
Вегас выменял звезду Торонто
Украина11:35
Александрия объявила о подписании португальского легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK