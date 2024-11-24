НХЛ: Эдмонтон обыграл Рейнджерс, победы Бостона, Вегаса и Далласа, поражение Флориды

В ночь на воскресенье, 24 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 23 ноября

Филадельфия – Чикаго – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Райхел (Мерфи, Марун), 0:2 – 30 Марун (Райхел, Смит), 1:2 – 47 Кутюрье (Конекны, Ристолайнен), 2:2 – 50 Кэйтс (Фоерстер, Бринк), 3:2 – 61 Мичков (Сэнхайм, Конекны)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 24 Кемпе (Копитар, Тюркотт), 2:0 – 26 Байфилд (Копитар, Фиала), 2:1 – 58 Монтур (Гурде, Бьоркстранн)

Калгари – Миннесота – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Руни (Кирклэнд, Мироманов), 1:1 – 16 Юханссон (Болди), 2:1 – 39 Поспишил (Андерссон, Кадри), 3:1 – 43 Шарангович (Уигар, Зари), 3:2 – 56 Фэйбер (Болди, Росси), 3:3 – 59 Росси (Эрикссон Эк)

Флорида – Колорадо – 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Верхэге (Самоскевич, Лунделль), 1:1 – 9 Друэн (Лехконен, Макар) 2:1 – 15 Барков (Миккола, Ткачак), 2:2 – 21 Друэн (Тэйвс, Макар), 2:3 – 24 О'Коннор (Иван, Шилингтон), 2:4 – 28 Жирар (Ничушкин, Рантанен), 2:5 – 37 Рантанен (Тэйвс, Жирар), 3:5 – 38 Райнхарт (Ткачак, Экблад), 3:6 – 55 Шилингтон (Рантанен, Ничушкин), 3:7 – 57 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон), 4:7 – 58 Лунделль (Балинскис, Самоскевич)

Нэшвилл – Виннипег – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Йоси (Янковски, Маршессо), 1:1 – 29 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер), 2:1 – 43 Стэмкос (Шей, Форсберг), 3:1 – 45 Маршессо, 4:1 – 58 Йоси (О′Райлли)

Коламбус – Каролина – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Фаббро, 1:1 – 6 Рословик (Ахо), 2:1 – 10 Марченко, 2:2 – 25 Чэтфилд (Нечас, Орлов), 3:2 – 27 Воронков (Веренски, Джонсон), 3:3 – 30 Ахо (Нечас), 3:4 – 33 Блэйк (Котканиеми), 4:4 – 58 Марченко (Джонсон, Монахан)

Детройт – Бостон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Брэзо (Лорей, Джонсон), 1:1 – 19 Рэймонд (Ларкин, Тарасенко), 1:2 – 51 Маршанд (Пастрняк, Пик)

Монреаль – Вегас – 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Гертл (Теодор, Макнэбб), 0:2 – 28 Бурк (Айкел, Барбашев), 0:3 – 29 Барбашев (Айкел), 0:4 – 30 Пирсон (Швиндт, Хэнифин), 0:5 – 37 Колесар (Хэнифин, Уайтклауд), 1:5 – 42 Хейнеман (Галлахер, Армия), 2:5 – 53 Страбл (Галлахер), 2:6 – 58 Айкел (Теодор, Барбашев)

Оттава – Ванкувер – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Дебраск (Гронек, Гарланд), 1:1 – 23 Ткачак (Батерсон, Сэндерсон), 1:2 – 29 Блюгерс (Майерс, Сассон), 1:3 – 33 Дебраск (Петтерссон, Шервуд), 1:4 – 48 Шервуд (Петтерссон, Дебраск), 2:4 – 56 Жиру (Норрис), 3:4 – 59 Штюцле (Батерсон, Жиру)

Питтсбург – Юта – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 8 Макбэйн (Кули, Гюнтер), 0:2 – 13 Сергачев (Шмалц, Келлер), 1:2 – 23 Кросби (Карлссон), 1:3 – 30 Бьюгстэд (Карконе, Кесселринг), 1:4 – 46 Гюнтер (Келлер, Шмалц), 1:5 – 47 Керфут (Карконе, Ламурье), 1:6 – 56 Гюнтер (Келлер, Кули)

Тампа-Бэй – Даллас – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Сирелли (Чаффи, Хэйгл), 1:1 – 6 Дадонов (Стил, Любушкин), 2:1 – 8 Сирелли (Хэйгл, Лиллеберг), 2:2 – 15 Хейсканен (Дюшен), 2:3 – 46 Дюшен (Сегин), 2:4 – 47 Хинтц (Робертсон, Джонстон)

Вашингтон – Нью-Джерси – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Рой (Лапьер, Сандин), 1:1 – 16 Татар (Люк Хьюз, Хаула), 1:2 – 27 Диллон (Татар), 1:3 – 35 Хэмилтон (Хишир, Братт), 2:3 – 44 Макмайкл

Айлендерс – Сент-Луис – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Палмиери (Нелсон), 2:0 – 35 Нелсон (Хольмстрем, Цыплаков), 2:1 – 41 Нейборс (Томас, Бучневич), 3:1 – 59 Палмиери (Нелсон)

Сан-Хосе – Баффало – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 9 Зеттерлунд (Эклунд, Уолмэн), 1:1 – 11 Кребс (Байрэм), 2:1 – 24 Канин (Веннберг, Тоффоли), 2:2 – 42 Козенс (Байрэм, Далин), 2:3 – 45 Так, 2:4 – 60 Далин

Эдмонтон – Рейнджерс – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Подколзин (Браун, Драйзайтль), 2:0 – 19 Нерс (Браун, Янмарк-Нюлен), 3:0 – 28 Драйзайтль (Макдэвид), 4:0 – 31 Бушар (Хенрик, Янмарк-Нюлен), 4:1 – 35 Панарин (Фокс), 5:1 – 45 Макдэвид (Капанен, Бушар), 6:1 – 49 Макдэвид (Стечер), 6:2 – 56 Панарин (Лафреньер)

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