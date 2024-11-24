НБА: Денвер одержал победу над Лейкерс, Юта без Михайлюка одолела Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.

Результаты матчей НБА за 23 ноября

Юта – Нью-Йорк 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)

Юта: Маркканен (34 + 9 подборов), Секстон (25), Коллинз (20 + 13 подборов), Джордж (11 + 9 передач + 5 потерь), Кесслер (11 + 10 подборов) – старт; Джузэнг (12), Кларксон (4 + 6 передач), Коллиер (2), Юбэнкс (2), Уильямс (0).

Нью-Йорк: Ануноби (27), Брансон (23 + 8 передач), Харт (17 + 6 передач), Таунс (16 + 16 подборов), Бриджес (7) – старт; Пэйн (11), Колек (3), Симс (2), Дадье (0).

Орландо – Детройт 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, 23:21)

Орландо: Ф. Вагнер (30 + 9 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (8), да Силва (8), Битадзе (8), Саггс (2) – старт; М. Вагнер (18 + 7 подборов), Блэк (11), Ховард (10), Г. Харрис (7), Айзек (5 + 12 подборов), Энтони (4), Хьюстан (0), Джозеф (0).

Детройт: Айви (19 + 7 подборов), Бизли (18), Харрис (8), Дюрен (7), Хардуэй (3) – старт; Сассер (13), Стюарт (7 + 5 блок-шотов), Мур (7), Уильямс (5), Рид (5), Холланд (4), Фонтеккьо (4), Суайдер (0).

Чикаго – Мемфис 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)

Чикаго: Лавин (29), Вучевич (26 + 8 подборов + 5 потерь), Гидди (12 + 7 подборов + 8 передач), Уайт (11), Досунму (8) – старт; Бузелис (14), Хортон-Такер (10), Смит (7), Лидделл (6), Картер (3), Дуарте (3), Терри (2), Крэйг (0).

Мемфис: Пиппен (30 + 10 передач), Уэллс (26 + 6 передач), Джарен Джексон (23), Бэйн (13 + 7 подборов), Кларк (12 + 8 подборов) – старт; Хафф (14), Кеннард (10), Альдама (10 + 10 подборов), Ларэвиа (2 + 6 передач), Спенсер (2).

Хьюстон – Портленд 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)

Хьюстон: Шенгюн (22), Смит (14 + 8 подборов), Брукс (13), Грин (10), Ванвлит (8) – старт; Томпсон (19 + 7 подборов), Шеппард (8), Исон (4), Лэндейл (0).

Портленд: Саймонс (25), Шарп (24), Грант (22), Камара (5), Клинган (0 + 19 подборов) – старт; Авдия (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Бэнтон (7), Мюррэй (7), Рит (0), Рупер (0).

Милуоки – Шарлотт 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Лиллард (31), Б. Лопес (13 + 8 подборов), Принс (8), Джексон (5) – старт; Трент (16), Портис (11 + 7 подборов), Грин (9), Райт (0).

Шарлотт: Болл (50 + 10 передач), Миллер (32 + 11 подборов), Грин (11), Г. Уильямс (8 + 7 подборов), Диабате (0 + 11 подборов) – старт; Коди Мартин (6), Салон (6), Гибсон (4), Сет Карри (2), Мицич (0).

Сан-Антонио – Голден Стэйт 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)

Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 7 подборов + 9 передач), Барнс (22 + 8 подборов), Касл (19), Пол (9 + 7 передач), Шэмпени (9) – старт; Уэсли (7), Брэнэм (6), Мамукелашвили (5 + 8 подборов), Джонс (2), Коллинз (0).

Голден Стэйт: Уиггинс (20), Карри (14 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (12 + 8 подборов), Уотерс (11), Др. Грин (1 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Хилд (11), Луни (8 + 7 подборов), Андерсон (6), Муди (6), Пэйтон II (5), Подземски (0).

Лейкерс – Денвер 102:127 (27:31, 36:26, 15:37, 24:33)

Лейкерс: Ривз (19 + 6 передач), Джеймс (18 + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (14 + 10 подборов), Хатимура (10), Реддиш (6) – старт; Кристи (12), Кнехт (9), Винсент (7), Расселл (7), Траоре (0), Колоко (0), Льюис (0).

Денвер: Йокич (34 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Портер (24 + 11 подборов), К. Браун (16), Дж. Мюррэй (14), Уотсон (11) – старт; Уэстбрук (14 + 7 подборов + 11 передач), Стротер (6), Александер (3), Джордан (2), Холл (2), Тайсон (1), Шарич (0), Ннаджи (0).

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