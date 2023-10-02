iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Батлер снова удивил всех своим внешним видом, придя на пресс-конференцию в образе эмо

Вот что с игроками делает трансферная политика команды.
Вчера, 22:53
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

В понедельник, 2 октября, состоялся традиционный медиа-день команд НБА для общения с прессой.

Главной звездой этого дня стал форвард Майами Джимми Батлер. Баскетболист решил удивить всех своим внешним видом.

На пресс-конференции он предстал в образе эмо, с соответствующей прической, пирсингом и крашенными ногтями.

В социальных сетях фанаты баскетбола уже предположили, что Джимбо таким образом отреагировал на недавний обмен Дэмиана Лилларда в Милуоки, которого все лето сватали в Майами.

Но на самом деле это лишь традиция самого Батлера. Можно вспомнить, как год назад он пришел на беседу со СМИ с очень длинными дредами.

Читай также: Батлер кардинально изменил прическу, чем вызвал забавную реакцию соцсетей

Ранее Святослав Михайлюк прокомментировал свое подписание с Бостоном, за который он будет выступать в предстоящем регулярном сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Джимми Батлер

Статьи по теме

Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду
Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами
Уэйд рассказал, что заставило его позвать ЛеБрона в Майами Уэйд рассказал, что заставило его позвать ЛеБрона в Майами
Дебютный гол Мудрика принес Челси победу над Фулхэмом Дебютный гол Мудрика принес Челси победу над Фулхэмом
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа00:07
Дебютный гол Мудрика принес Челси победу над Фулхэмом
Вчера, 23:39
Лига Чемпионов23:39
Плохая погода помешала Арсеналу отправиться во Францию на матч Лиги чемпионов
Европа23:12
Рэтклифф готов отказаться от приобретения МЮ ради миноритарного пакета акций
НБА22:53
Батлер снова удивил всех своим внешним видом, придя на пресс-конференцию в образе эмо
Бокс22:50
Усик: Жду следующего танца
Европа22:34
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в матче с Фулхэмом
Бокс22:20
Чжилей сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Гимнастика22:06
Американская гимнастка выполнила исторический прыжок, который будет назван в ее честь
Бокс21:55
Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри
Другие страны21:30
Украшения и пиво: Роналду в компании возлюбленной провел романтический ужин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK