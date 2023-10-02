Батлер снова удивил всех своим внешним видом, придя на пресс-конференцию в образе эмо

Вот что с игроками делает трансферная политика команды.

В понедельник, 2 октября, состоялся традиционный медиа-день команд НБА для общения с прессой.

Главной звездой этого дня стал форвард Майами Джимми Батлер. Баскетболист решил удивить всех своим внешним видом.

На пресс-конференции он предстал в образе эмо, с соответствующей прической, пирсингом и крашенными ногтями.

В социальных сетях фанаты баскетбола уже предположили, что Джимбо таким образом отреагировал на недавний обмен Дэмиана Лилларда в Милуоки, которого все лето сватали в Майами.

Но на самом деле это лишь традиция самого Батлера. Можно вспомнить, как год назад он пришел на беседу со СМИ с очень длинными дредами.

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