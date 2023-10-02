Михайлюк оценил свой переход в Бостон

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк поделился подробностями своего перехода в Бостон.

По словам спортсмена, он оказался в одной из лучших команд лиги.

"Это одна из лучших команд в НБА, показывающая высокие результаты каждый год.

Все, чего я хочу, – побеждать с крутой группой игроков, коучем и организацией. Это большой шанс сделать что-то особенное и быть частью этого", - приводит слова Михайлюка YouTube-канал Бостона.

Украинец будет выступать за Бостон под 50 номером.

Напомним, Святослав присоединился к Бостону в конце августа этого года.

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