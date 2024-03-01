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Баскетбол

НБА: Сан-Антонио удивил Оклахому, Денвер одолел "ковбоя" Батлера и его Майами

Прошедшей ночью болельщики увидели много интересных игр, некоторые из которых завершились неожиданным результатом.
Сегодня, 08:45
Виктор Вембаньяма и Шай Гилджес-Александер / Getty Images
Виктор Вембаньяма и Шай Гилджес-Александер / Getty Images

В ночь на пятницу, 1 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло восемь матчей.

Бруклин разгромил Атланту в прямой борьбе за место в зоне плей-ин, Голден Стэйт на выезде обыграл Нью-Йорк, а Сан-Антонио нанес сенсационное поражение Оклахоме.

Позднее Денвер одолел Майами с новоиспеченным эмо-ковбоем Джимми Батлером, а Лейкерс лишь в овертайме вырвали победу у Вашингтона.

Орландо - Юта 115:107 (29:21, 24:30, 27:31, 35:25)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Паоло Банкеро (Орландо) - 29 очков, 9 подборов, 6 передач
  • Джон Коллинз (Юта) - 19 очков, 10 подборов
  • Коллин Секстон (Юта) - 19 очков, 3 подбора, 4 передачи

Шарлотт - Милуоки 99:111 (25:35, 26:35, 23:22, 25:19)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 24 очка, 10 подборов, 5 передач
  • Брендон Миллер (Шарлотт) - 21 очков, 7 подборов
  • Малик Бизли (Милуоки) - 19 очков, 2 подбора

Бруклин - Атланта 124:97 (34:16, 22:34, 38:25, 30:22)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Кэмерон Джонсон (Бруклин) - 29 очков, 4 передачи, 2 перехвата
  • Деджонте Мюррей (Атланта) - 28 очков, 6 подборов, 5 передач
  • Деннис Шредер (Бруклин) - 23 очка, 8 подборов, 7 передач

Нью-Йорк - Голден Стэйт 99:110 (19:31, 27:24, 24:25, 29:30)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Стеф Карри (ГСУ) - 31 очко, 11 подборов
  • Джейлен Брансон (Никс) - 27 очков, 5 подборов, 5 передач
  • Джонатан Куминга (ГСУ) - 25 очков, 8 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота

Сан-Антонио - Оклахома 132:118 (37:37, 32:27, 29:32, 34:22)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 31 очко, 6 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот
  • Девин Васселл (САС) - 28 очков, 3 подбора, 9 передач, 2 блок-шота
  • Виктор Вембаньяма (САС) - 28 очков, 13 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 5 блок-шотов

Финикс - Хьюстон 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Девин Букер (Финикс) - 35 очков, 7 подборов, 3 передачи
  • Джейлен Грин (Хьюстон) - 34 очка, 5 подборов, 2 передачи, 3 перехвата
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 24 очка, 7 подборов, 6 передач

Денвер - Майами 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Майкл Портер-младший (Денвер) - 30 очков, 11 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота
  • Бэм Адебайо (Майами) - 22 очка, 8 подборов, 3 передачи
  • Джимми Батлер (Майами) - 21 очко, 7 подборов, 3 передачи

Лейкерс - Вашингтон 134:131 ОТ (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5)

Статистика игроков - ТОП-3

  • Энтони Дэвис (ЛАЛ) - 38 очков, 12 подборов, 4 передачи, 3 блок-шота
  • Джордан Пул (Вашингтон) - 34 очка, 3 подбора, 7 передач
  • ЛеБрон Джеймс (ЛАЛ) - 27 очков, 4 подбора, 8 передач

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