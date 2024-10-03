Рэндл - об обмене в Миннесоту: Жена сказала, что могло быть и хуже

В рамках обмена между Миннесотой и Нью-Йорком Джулиус Рэндл присоединился к Тимбервулвз.

Новоиспеченный форвард "волков" поделился словами своей жены, которая готовилась к худшему.

"Моя жена на самом деле сказала, что могло быть намного хуже. Я не буду делать никаких уточнений, но могло быть и хуже", - цитирует Рэндла BasketNews.

"Я баскетболист и хочу побеждать. На этом этапе своей карьеры я добился многого на индивидуальном уровне, но я здесь, чтобы выиграть чемпионат. Я думаю, что это прекрасная возможность сделать это, и это все, что имеет значение: победа имеет значение".

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В прошлом сезоне Джулиус Рэндл набирал в среднем 24 очка, 9,2 подбора и 5 передач в 46 играх за Нью-Йорк Никс, прежде чем он выбыл до конца сезона из-за операции на плече.

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