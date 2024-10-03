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Баскетбол

Бывший тренер Лейкерс присоединился к штабу Далласа

Теперь Фрэнк Вогель будет помогать Джейсону Кидду.
Вчера, 20:52
Фрэнк Вогель / Getty Images
Фрэнк Вогель / Getty Images

Даллас Маверикс работают не только над усилением ростера, но и над усилением тренерского штаба.

Как сообщает BasketNews, к штабу главного тренера Джейсона Кидда присоединился бывший тренер Лейкерс Фрэнк Вогель.

В новой команде 51-летний специалист будет выполнять роль консультанта.

"Пришлось много умолять его, чтобы он согласился. Но мы его уговорили и я рад, что он сказал "да", - пошутил Кидд.

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Стоит отметить, что в 2020 году Кидд был ассистентом Вогеля в Лейкерс, когда они привели "озерников" к чемпионскому титулу НБА.

В 2022 году он был уволен с поста тренера, после чего возглавлял Финикс Санз на протяжении одного сезона (2023/24).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс фрэнк вогель

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