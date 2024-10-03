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Баскетбол

Йокич: Поражение от США на Олимпиаде-2024 - самое тяжелое в моей карьере

Звездный бигмен Денвера вспомнил прошедшие Игры в Париже.
Сегодня, 19:59
Никола Йокич и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Никола Йокич и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Сборная Сербии была одной из тех команд, которая могла остановить сборную США на пути к золотым медалям Олимпиады 2024 года.

Но в полуфинале баскетбольного турнира американцы с трудом вырвали победу со счетом 95:91.

Лидер сербской команды Никола Йокич признался, что данное поражение для него стало самым тяжелым в карьере.

"Это был хороший матч. Возможно, это было самое тяжелое поражение в моей карьере. Большой шанс для нас. В итоге они нас обыграли. С трибун это могло показаться обычным поражением, но для тех, кто играл, это было одно из самых тяжелых поражений в карьере", - приводит слова "Джокера" BasketNews.

Источник: Getty Images

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В итоге Сербия победила Германию в матче за третье место (93:83), что принесло ей "бронзу".

Однако сразу после турнира команду покинул ее главный тренер Светислав Пешич, чей контракт с Федерацией баскетбола Сербии подошел к концу.

Президент Федерации Небойша Чович выразил желание вернуть наставника, и Йокич поддерживает это желание.

"У меня всегда были хорошие отношения с тренером. Конечно, я хочу, чтобы он остался, но это его решение, а не наше. Если он останется, мы будем выкладываться на площадке по полной. Если нет, мы все равно будем его поддерживать. За последние несколько лет он сделал многое для нашего баскетбола".

Под руководством Пешича сборная Сербии стала серебряным призером чемпионата мира-2023, который Йокич пропускал после тяжелого сезона НБА, завершившегося чемпионством Денвера.

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Йокич: Поражение от США на Олимпиаде-2024 - самое тяжелое в моей карьере
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