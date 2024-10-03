Дончич травмировал ногу во время тренировки

Фанаты Далласа могут быть спокойны, ведь словенец успеет подготовиться к первому матчу сезона.

Звездный защитник Далласа Лука Дончич травмировал икроножную мышцу, сообщает ESPN.

По информации источника, 25-летний словенец получил травму в результате удара во время тренировки.

Однако также сообщается, что нет никаких опасений по поводу готовности Дончича сыграть в первом матче регулярного сезона-2024/25. Состояние здоровья Луки будет оценено через неделю.

Первым оппонентом Маверикс станет Сан-Антонио. Техасское дерби состоится в ночь на 25 октября.

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На этой неделе Даллас проводит тренировочный лагерь в Лас-Вегасе, а на следующей неделе команда проведет первый предсезонный матч против Мемфиса.

Примечательно, что год назад Дончич также травмировал икроножную мышцу во время предсезонной подготовки. Тогда он успел восстановиться и сыграл в первом матче регулярки.

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