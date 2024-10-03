Дончич травмировал ногу во время тренировки
Звездный защитник Далласа Лука Дончич травмировал икроножную мышцу, сообщает ESPN.
По информации источника, 25-летний словенец получил травму в результате удара во время тренировки.
Однако также сообщается, что нет никаких опасений по поводу готовности Дончича сыграть в первом матче регулярного сезона-2024/25. Состояние здоровья Луки будет оценено через неделю.
Первым оппонентом Маверикс станет Сан-Антонио. Техасское дерби состоится в ночь на 25 октября.
Читай также: Дончич и Иривнг считают Томпсона ключом к чемпионству Далласа
На этой неделе Даллас проводит тренировочный лагерь в Лас-Вегасе, а на следующей неделе команда проведет первый предсезонный матч против Мемфиса.
Примечательно, что год назад Дончич также травмировал икроножную мышцу во время предсезонной подготовки. Тогда он успел восстановиться и сыграл в первом матче регулярки.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!