"Вы это сделали!": Зинченко поздравил свою киберспортивную команду с выходом на Major
Футболист лондонского Арсенала и основатель киберспортивной команды Passion.Ua Александр Зинченко отреагировал на проход организации на Shanghai Major 2024.
Украинец поздравил свой коллектив с историческим триумфом, отметив вклад каждого работника...
«Мы это сделали! Ребята, вы это сделали! Я хотел бы поблагодарить и поздравить каждого игрока, тренера Мишу Kane, всех сотрудников организации за то, что осуществили нашу мечту. Потому, что все мы и есть Passion.Ua.
Также я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков за то, что поддерживали и болели. Тем, кто верил и тем, кто даже не верил, потому что мечты они нужны для того, чтобы они сбывались.
Все мы знаем, за кого болеть на Major, поэтому, Слава Украине и Героям Слава!», - сказал Зинченко в видео обращении.
Напомним, Passion.Ua стала первой киберспортивной организацией , которая пробилась на Major, имея только украинцев в составе.
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