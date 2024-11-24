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"Вы это сделали!": Зинченко поздравил свою киберспортивную команду с выходом на Major

Украинец отреагировал на триумф своего детища.
Сегодня, 15:09
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист лондонского Арсенала и основатель киберспортивной команды Passion.Ua Александр Зинченко отреагировал на проход организации на Shanghai Major 2024.

Украинец поздравил свой коллектив с историческим триумфом, отметив вклад каждого работника...

«Мы это сделали! Ребята, вы это сделали! Я хотел бы поблагодарить и поздравить каждого игрока, тренера Мишу Kane, всех сотрудников организации за то, что осуществили нашу мечту. Потому, что все мы и есть Passion.Ua.

Также я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков за то, что поддерживали и болели. Тем, кто верил и тем, кто даже не верил, потому что мечты они нужны для того, чтобы они сбывались.

Все мы знаем, за кого болеть на Major, поэтому, Слава Украине и Героям Слава!», - сказал Зинченко в видео обращении.

Напомним, Passion.Ua стала первой киберспортивной организацией , которая пробилась на Major, имея только украинцев в составе.

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