Ливерпуль вырвал победу над аутсайдером АПЛ

В рамках 13-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Ливерпуль.

Хозяева неудачно начали поединок, пытаясь играть с соперником, который имеет значительно более качественный состав с позиции силы или хотя бы равной команды.

Как следствие, на 20-ой минуте у гостей возник первый серьезный момент. Мохамед Салах пробил в угол ворот Алекса МакКарти, но шотландец справился с ударом египтянина.

Позже, спустя 10 минут «святые» создали «пожар» в своей штрафной площади, вследствие которого Матеуш Фернандеш вынес мяч прямо на ногу Доминику Собослаю, который хладнокровно отправил его в нижний угол ворот. МакКарти даже не реагировал и счет был открыт.

Впрочем, еще до перерыва Ливерпуль и сам серьезно ошибся у своих ворот. Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон устроили хит парад ошибок возле своей штрафной площади, в ходе которого последний был вынужден фолить, и судья VAR не найдя оснований считать, что фол был вне штрафной, порекомендовал главному рефери назначить пенальти.

11-метровый исполнил Адам Армстронг, а отбил его Куивин Келлегер, однако, Армстронг был проворнее затем и добил мяч в сетку ворот ирландца.

В начале второго тайма коллектив Расселла Мартина был лучше, и как следствие, хозяева вышли вперед, выбежав в стремительную контратаку, которую реализовал Матеуш Фернандеш.

После этого Арне Слот заметил, что его команде нужны «свежие ноги» и выпустил усиление в виде Алексиса МакАллистера и Луиса Диаса. Это сработало, хотя и не напрямую при содействии аргентинца и колумбийца.

Счет сравнял Мохаммед Салах, который получил длинную передачу от Райана Гравенберха, и заметив, что МакКарти неудачно вышел из ворот отправил мяч в сетку ударом в одно касание.

Позже Юкинари Шугавара, который вышел на замену у «красно-белых» сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил второй пенальти в матча. Вышеупомянутый Мохамед Салах в отличие от Армстронга справился с первой попытки, принеся своей команде тяжелую, но очень желанную победу.

Саутгемптон - Ливерпуль 2:3

Голы: Армстронг, 45+2, Фернандеш, 56 - Собослай, 30, Салах, 65, 83

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