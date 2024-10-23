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НБА: Бостон открыл сезон разгромом Нью-Йорка, Лейкерс с дуэтом Джеймсов обыграли Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:59
Лейкерс победили Миннесоту / Getty Images
Лейкерс победили Миннесоту / Getty Images

В ночь на среду, 23 октября, прошел стартовый игровой день регулярного чемпионата НБА сезона-2024/25, в рамках которого были сыграны два матча.

Действующий чемпион лиги Бостон начал новую кампанию с разгромной победы над Нью-Йорком. В Лос-Анджелесе состоялся первый в истории НБА дебют дуэта отца и сына в лице Леброна и Бронни Джеймсов, а их Лейкерс обыграли Миннесоту.

Результаты матчей НБА за 22 октября

Бостон – Нью-Йорк 132:109 (43:24, 31:31, 39:32, 19:22)

Бостон: Тейтум (37 + 10 передач), Уайт (24), Браун (23 + 7 подборов), Холидэй (18), Хорфорд (11) – старт; Хаузер (10), Корнет (4), Притчард (3), Тиллман (2 + 7 подборов), Уолш (0), Кета (0).

Нью-Йорк: Брансон (22), Бриджес (16), Харт (12), Таунс (12 + 7 подборов), Ануноби (4) – старт; Макбрайд (22), Пэйн (11), Симс (4 + 9 подборов), Дадье (3), Колек (3), Хукпорти (0), Топпин (0).

Лейкерс – Миннесота 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29)

Лейкерс: Дэвис (36 + 16 подборов), Хатимура (18), Джеймс (16), Ривз (12 + 9 подборов), Расселл (9) – старт; Хэйс (10), Кнехт (5), Винсент (2), Кристи (2), Джеймс-младший (0).

Миннесота: Эдвардс (27), Рэндл (16 + 9 подборов), Гобер (13 + 14 подборов), Макдэниэлс (6), Конли (5) – старт; Александер-Уокер (14), Рид (12), Дивинченцо (10), Инглс (0).

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