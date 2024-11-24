Интер Майами намерен продлить контракт с Месси

Аргентинец может растянуть период своего пребывания в стане "розовых".

Интер Майами хочет сохранить в своем клубе Лионеля Месси на больший срок.

Как сообщает журналист Николо Скира, американский клуб ищет возможность продлить контракт с аргентинцем. Новое соглашение может быть действительным до 2025 или 2026 года.

Финансовые детали потенциальной сделки между легендарным футболистом и его текущим клубом пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси заявил о желании вернуться в Барселону.

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