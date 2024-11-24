Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количества матчей

Президент Реала Флорентино Перес на генассамблее сосьос мадридского клуба «разнес» УЕФА за обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количества матчей.

По словам функционера, никто не понимает то, по какому принципу сейчас проводится главный клубный турнир Европы, а УЕФА вместе с ФИФА слишком жадные до денег.

"ФИФА увеличила количество пауз (на матчи сборных - прим.), а УЕФА создала формат Лиги чемпионов, который никто не понимает. Они увеличили количество матчей в турнирах, которые они имели. Также был создан новый турнир - клубный чемпионат мира.

10 лет назад они организовывали 488 матчей, сейчас - 760. Все это для того, чтобы зарабатывать больше. Они не считаются с игроками. Не считают, что спорт должен быть устойчивым, не думают и о футболистах".

Перес также отметил вредность таких решений руководящих футбольных органов для футболистов.

"Для профессиональных игроков это вредно. Это увеличивает количество травм. В этом сезоне мы можем сыграть 82 матча. Стало на 63% больше матчей под эгидой ФИФА и УЕФА - 36 вместо 22", - сказал испанец.

Отметим, что ранее Перес заявил, что Родри заслужил Золотой Мяч, но в прошлом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!