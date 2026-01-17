iSport.ua
Реал поддерживает контакты с окружением Холанда

Изучает возможность рекордного трансфера норвежця.
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала не отказывается от идеи подписать Холанда

По данным Sky Sport, Флорентино Перес поддерживает связь с агентом Эрлинга Холанда — Рафаэлой Пиментой.

Президент считает, что подписание норвежца является главной целью на этот год. Однако купить Холанда будет непросто, ведь его контракт с Манчестер Сити рассчитан до 2034 года. Если Реал захочет осуществить трансфер, клубу придется заплатить более 500 миллионов евро.

Издание отмечает, что для осуществления этого трансфера команду должен покинуть Винисиус Жуниор, чтобы облегчить финансовое состояние клуба.

К слову, официальный сайт Фиорентины сообщил о смерти владельца Коммиссо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд Флореентино Перес

