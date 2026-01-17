Реал поддерживает контакты с окружением Холанда

Президент Реала не отказывается от идеи подписать Холанда

По данным Sky Sport, Флорентино Перес поддерживает связь с агентом Эрлинга Холанда — Рафаэлой Пиментой.

Президент считает, что подписание норвежца является главной целью на этот год. Однако купить Холанда будет непросто, ведь его контракт с Манчестер Сити рассчитан до 2034 года. Если Реал захочет осуществить трансфер, клубу придется заплатить более 500 миллионов евро.

Издание отмечает, что для осуществления этого трансфера команду должен покинуть Винисиус Жуниор, чтобы облегчить финансовое состояние клуба.

