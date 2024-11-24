iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Перес: Я настроен относительно проекта Суперлиги оптимистичнее чем когда-либо

Время покажет оправдан ли этот оптимизм.
Сегодня, 16:47
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о своей идее Суперлиги, которая пока не воплотилась в жизнь полноценно.

Функционер заверил, что он оптимистичен по поводу запуска турнира в ближайшее время.

"Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо. Могу вас заверить, что ничего не будет как раньше. Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА.

Было много давления и угроз, которые могли бы сломить любого, но не нас. Это уникальная возможность запустить новую модель, и чем быстрее, тем лучше. Это - инновация", - сказал Перес

Ранее Перес прокомментировал обновленный формат Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Флорентино Перес

Статьи по теме

Перес: Родри заслуживал Золотой Мяч, но в прошлом году Перес: Родри заслуживал Золотой Мяч, но в прошлом году
Перес определился с будущим Анчелотти в Реале Перес определился с будущим Анчелотти в Реале
Участник баскетбольной Суперлиги Украины снялся с соревнований Участник баскетбольной Суперлиги Украины снялся с соревнований
Бронзовый призер Суперлиги сменил логотип Бронзовый призер Суперлиги сменил логотип
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа18:08
Ливерпуль вырвал победу над аутсайдером АПЛ
Футбол17:58
Косметолог подал иск против Роналду на неоплаченный счет
Европа17:34
Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду
Биатлон17:30
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира
Киберспорт17:20
Команда Зинченко в грандфинале CCT Series 5, NaVi Junior сразятся в финале нижней сетки
Европа16:47
Перес: Я настроен относительно проекта Суперлиги оптимистичнее чем когда-либо
Европа16:15
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количества матчей
Европа15:41
Интер Майами намерен продлить контракт с Месси
Европа15:09
"Вы это сделали!": Зинченко поздравил свою киберспортивную команду с выходом на Major
Бокс15:02
"Мягкой заднице нужно уйти на пенсию": Стивенсон раскритиковал Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK