Перес: Я настроен относительно проекта Суперлиги оптимистичнее чем когда-либо

Время покажет оправдан ли этот оптимизм.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о своей идее Суперлиги, которая пока не воплотилась в жизнь полноценно.

Функционер заверил, что он оптимистичен по поводу запуска турнира в ближайшее время.

"Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо. Могу вас заверить, что ничего не будет как раньше. Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА.

Было много давления и угроз, которые могли бы сломить любого, но не нас. Это уникальная возможность запустить новую модель, и чем быстрее, тем лучше. Это - инновация", - сказал Перес

Ранее Перес прокомментировал обновленный формат Лиги чемпионов.

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