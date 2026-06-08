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Футбол

Флорентино Перес переизбран на пост президента Реала

79-летний функционер выиграл выборы и будет руководить мадридским клубом до 2030 года.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Нынешний президент мадридского Реала Флорентино Перес был переизбран на занимаемую должность.

79-летний испанский функционер выиграл выборы в борьбе с другим кандидатом - бизнесменом Энрике Рикельме.

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Как сообщает официальный сайт "сливочных", Перес одержал победу с результатом 65% голосов - его поддержали 21 741 избиратель. Рикельме набрал 35% голосов - за него проголосовали 11 814 человек.

Теперь Перес продолжит руководить мадридским клубом до 2030 года.

Напомним, что Перес впервые стал президентом Реала в 2000 году и занимал эту должность до 2006 года. В 2009 году он вернулся и с тех пор является бессменным главой мадридского клуба.

Ранее Перес анонсировал, что в случае его победы на выборах главным тренером Реала должен стать Жозе Моуринью. Также состав мадридской команды пополнят защитники Ибраима Конате из Ливерпуля и Дензел Дюмфрис из Интера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

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