"Покажите мне, кто больше достоин": лучший защищающийся игрок НБА-2024 ответил на критику

Руди Гоберу надоело, что по отношению к нему проявляют неуважение.

По итогам регулярного сезона-2023/24 центровой Миннесоты Руди Гобер в четвертый раз в своей карьере был признан лучшим защищающимся игроком.

Это решение вызвало споры не только среди фанатов, но и среди баскетболистов, а громче всех высказывал свое недовольство легендарный Шакил О'Нил.

Эти разговоры надоели 32-летнему французу, который решил защитить себя и свою награду.

"Я в курсе того, что говорят. Каждому позволено иметь свое мнение. Но площадка не лжет. Цифры не лгут", - приводит слова Гобера BasketNews.

"Я собираюсь продолжать концентрироваться на том, чтобы быть лучшим, кем я могу быть для своей команды, и сосредоточиться на всех тех великих вещах, которые я пытаюсь сделать для этого мира во всех отношениях".

Источник: Getty Images

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"Многие люди дискредитируют некоторые награды, например, лучшего защищающегося игрока. Это здорово. Но когда вы делаете это, убедитесь, что у вас есть доказательства".

"Убедитесь, что у вас есть цифры и данные, которые могут доказать вашу точку зрения. Иначе это просто мнение. Покажите мне, кто должен был победить в те годы вместо меня. Мне интересно на это посмотреть".

Руди Гобер признавался лучшим защищающимся игроком года в 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

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