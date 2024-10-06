Молодая звезда НБА вылетела на длительный срок из-за травмы
Защитник Портленд Трэйл Блэйзерс Шейдон Шарп получил небольшой разрыв задней лабральной связки левого плеча, сообщает ESPN.
По информации источника, 21-летний игрок пропустит начало сезона, о чем объявила команда.
МРТ на этой неделе подтвердила разрыв. Ожидается, что в ближайшее время Шарп начнет реабилитацию и пропустит от четырех до шести недель.
Напомним, что Трэйл Блэйзерс откроют свой регулярный сезон в ночь на 24 октября матчем с Голден Стэйт Уорриорз.
Читай также: Йокич и комиссар НБА оказались в неловкой ситуации из-за матчей регулярного сезона
Прошлый сезон стал выдающимся для Шейдона Шарпа, который после 9,9 очка в первом сезоне набирал 15,9 очка в среднем за матч.
Однако сезон был омрачен травмой и операцией в феврале, после чего баскетболист на площадку больше не выходил.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!