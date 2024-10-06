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Баскетбол

Молодая звезда НБА вылетела на длительный срок из-за травмы

На старте сезона Портленду придется обходиться без своего талантливого игрока.
Сегодня, 12:08
Шейдон Шарп / Getty Images
Шейдон Шарп / Getty Images

Защитник Портленд Трэйл Блэйзерс Шейдон Шарп получил небольшой разрыв задней лабральной связки левого плеча, сообщает ESPN.

По информации источника, 21-летний игрок пропустит начало сезона, о чем объявила команда.

МРТ на этой неделе подтвердила разрыв. Ожидается, что в ближайшее время Шарп начнет реабилитацию и пропустит от четырех до шести недель.

Напомним, что Трэйл Блэйзерс откроют свой регулярный сезон в ночь на 24 октября матчем с Голден Стэйт Уорриорз.

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Прошлый сезон стал выдающимся для Шейдона Шарпа, который после 9,9 очка в первом сезоне набирал 15,9 очка в среднем за матч.

Однако сезон был омрачен травмой и операцией в феврале, после чего баскетболист на площадку больше не выходил.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс

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