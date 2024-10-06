Молодая звезда НБА вылетела на длительный срок из-за травмы

На старте сезона Портленду придется обходиться без своего талантливого игрока.

Защитник Портленд Трэйл Блэйзерс Шейдон Шарп получил небольшой разрыв задней лабральной связки левого плеча, сообщает ESPN.

По информации источника, 21-летний игрок пропустит начало сезона, о чем объявила команда.

МРТ на этой неделе подтвердила разрыв. Ожидается, что в ближайшее время Шарп начнет реабилитацию и пропустит от четырех до шести недель.

Напомним, что Трэйл Блэйзерс откроют свой регулярный сезон в ночь на 24 октября матчем с Голден Стэйт Уорриорз.

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Прошлый сезон стал выдающимся для Шейдона Шарпа, который после 9,9 очка в первом сезоне набирал 15,9 очка в среднем за матч.

Однако сезон был омрачен травмой и операцией в феврале, после чего баскетболист на площадку больше не выходил.

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