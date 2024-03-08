НБА: Бостон без участия Михайлюка уступил Денверу, Сакраменто с Ленем одолел Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 8 марта, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 7 марта

Индиана – Миннесота 111:113 (23:33, 26:27, 34:23, 28:30)

Индиана: Сиакам (24), Халибертон (23 + 13 передач + 5 потерь), Тернер (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Несмит (8), Нембард (7) – старт; Смит (14), Шеппард (6), Макконнелл (6), Уокер (5), Джексон (4), Топпин (2).

Миннесота: Эдвардс (44), Гобер (18 + 14 подборов), Макдэниэлс (11 + 8 подборов + 6 передач), Конли (5), Андерсон (3) – старт; Рид (13 + 8 подборов), Александер-Уокер (10), Уоррен (7), Моррис (2).

Детройт – Бруклин 118:112 (26:16, 28:41, 31:24, 33:31)

Детройт: Айви (34), Каннингем (32 + 11 передач + 5 потерь), Томпсон (14 + 7 подборов), Дюрен (12 + 14 подборов), Стюарт (8 + 10 подборов) – старт; Уайзмен (10), Фонтеккьо (4), Сассер (2), Фурнье (2), Флинн (0).

Бруклин: Шредер (31 + 8 передач), Клэкстон (15 + 10 подборов), Финни-Смит (13), Бриджес (13 + 7 передач), Смит (9) – старт; Уокер (21), Уотфорд (6), Уилсон (2), Бэйтс-Диоп (2), Клауни (0).

Даллас – Майами 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)

Даллас: Дончич (35 + 11 подборов + 11 передач), Ирвинг (23), Гэффорд (12 + 7 подборов), Вашингтон (10 + 8 подборов), Д. Джонс (1) – старт; Экзам (13), Хардуэй (11), Лайвли (4), Клебер (3), Грин (2).

Майами: Розир (27 + 11 передач), Д. Робинсон (19), Адебайо (14 + 9 подборов), Батлер (14 + 6 потерь), Йович (4) – старт; Калеб Мартин (13), Хакес (13), Брайант (2), Хайсмит (2).

Финикс – Торонто 120:113 (39:25, 28:28, 22:29, 31:31)

Финикс: Дюрант (35), Аллен (26), Бил (20 + 8 передач), О'Нил (10 + 8 подборов + 6 передач), Нуркич (7 + 14 подборов + 7 потерь) – старт; Бол (11 + 8 подборов), Юбэнкс (6 + 8 подборов), Гордон (5), С. Ли (0).

Торонто: Трент (30), Барретт (23), Куикли (21 + 9 подборов + 18 передач), Олиник (8), Агбаджи (3) – старт; Дик (12), Буше (11 + 9 подборов), Фримен-Либерти (5), Нвора (0).

Денвер – Бостон 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29)

Денвер: Йокич (32 + 12 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (19 + 8 передач + 5 потерь), Гордон (16 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Портер (9) – старт; Уотсон (11), К. Браун (7), Ннаджи (4), Джексон (4), Дж. Холидэй (2).

Бостон: Браун (41 + 13 подборов), Порзингис (24 + 12 подборов), Тейтум (15 + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (12), Уайт (7 + 6 передач) – старт; Хаузер (6), Тиллман (2), Хорфорд (2), Притчард (0).

Сакраменто – Сан-Антонио 131:129 (30:31, 41:28, 29:36, 31:34)

Сакраменто: Фокс (33), Сабонис (31 + 17 подборов + 9 передач), Барнс (17), Мюррэй (3), Хертер (0) – старт; Монк (18 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Эллис (11), Митчелл (9), Лайлс (9), Лень (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке девять с половиной минут, за которые сделал две передачи и совершил три подбора.

Сан-Антонио: Васселл (30 + 9 передач), Коллинз (22 + 7 подборов), Сохан (9 + 8 подборов), Шэмпени (4), Джонс (2 + 12 передач) – старт; Брэнэм (23), К. Джонсон (22), Уэсли (11), Барлоу (4), Осман (2), Мамукелашвили (0).

Голден Стэйт – Чикаго 122:125 (31:25, 28:38, 30:36, 33:26)

Голден Стэйт: Куминга (19 + 11 подборов), Карри (15), Подземски (11), Др. Грин (11 + 10 подборов + 11 передач), Уиггинс (8) – старт; Томпсон (25), Пол (15), Муди (10 + 9 подборов), Джексон-Дэвис (8), Пэйтон II (0), Киньонес (0).

Чикаго: Дерозан (33 + 8 подборов), Вучевич (33 + 11 подборов), Уайт (20 + 7 передач), Досунму (14 + 6 передач), Карузо (5) – старт; Картер (10), Битим (6), Филлипс (3), Драммонд (1 + 7 подборов), Крэйг (0).

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