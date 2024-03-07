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Баскетбол

Симмонс пропустит остаток сезона из-за продолжающихся проблем со спиной

Очередной ужасный год для игрока, подававшего большие надежды.
Сегодня, 19:48
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Бруклин Нетс объявили, что Бен Симмонс пропустит остаток регулярного сезона из-за продолжающихся проблем со спиной, сообщает ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист смог сыграть лишь в 15 матчах, в которых он набирал в среднем 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи.

"Бен Симмонс не будет играть до конца сезона, пока он консультируется со специалистами и изучает варианты лечения защемления нерва в нижней части спины", - говорится в заявлении команды.

"Симмонс вместе со своими представителями и медицинским персоналом Нетс в настоящее время ведет переговоры с многочисленными экспертами, чтобы определить курс действий, который предоставит ему наилучшую возможность для долгосрочного устойчивого здоровья".

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Стоит отметить, что после этого сезона у Бена Симмонса останется лишь один год по контракту с Бруклином, за который он получит 40,3 миллиона долларов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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