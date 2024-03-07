Игрок Оклахомы потерял сознание во время матча с Портлендом

К счастью, сейчас баскетболист в порядке, но он здорово напугал своих одноклубников.

Бигмен Оклахома-Сити Тандер Бисмак Бийомбо потерял сознание прямо во время матча против Портленда (128:120), сообщает ESPN.

Это произошло во второй четверти поединка. Команды ушли на тайм-аут, Бийомбо стоял перед скамейкой запасных, как вдруг 31-летний баскетболист рухнул на паркет.

Для игрока привезли инвалидную коляску, но она, к счастью, не понадобилась - Бисмаку помогли на его двоих уйти в раздевалку.

This is scary 😨



Bismack Biyombo just fell down



Hope he’s okay 🙏pic.twitter.com/X8aLFVJszn — NBACentel (@TheNBACentel) March 7, 2024

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Хоть он и не вернулся в игру, главный тренер ОКС Майк Дайно заявил, что его подопечный в норме.

"С ним все в порядке. По сути, он просто потерял сознание. В перерыве он был в раздевалке, смеялся и шутил", - сказал Дайно.

Стоит отметить, что Бисмак Бийомбо находится в команде всего месяц - он проводил лишь пятый матч за Оклахому после того, как 10 февраля игрок подписал контракт с Тандер.

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