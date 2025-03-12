НБА: Кливленд одержал победу над Бруклином, Милуоки уступил Индиане
В ночь на среду, 12 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 11 марта
Детройт – Вашингтон 123:103 (35:21, 31:28, 27:25, 30:29)
Детройт: Каннингем (27 + 8 подборов + 10 передач), Дюрен (15 + 13 подборов), Харрис (12 + 8 подборов), Хардуэй (11), Томпсон (8) – старт; Бизли (14), Шредер (11), Фонтеккьо (8), Стюарт (7 + 7 подборов), Уотерс (6), Холланд (4), Сассер (0), Рид (0).
Вашингтон: Пул (15), Джордж (12), Миддлтон (8), Сарр (8 + 7 подборов), Шэмпени (5 + 8 подборов) – старт; Смарт (16), Кэррингтон (15), Холмс (14 + 8 подборов), Кисперт (10), Мартин (0), Джонс (0), Гилл (0).
Кливленд – Бруклин 109:104 (26:29, 24:34, 28:23, 31:18)
Кливленд: Гарлэнд (30 + 8 передач), Аллен (23 + 13 подборов), Э. Мобли (21 + 9 подборов + 6 передач), Струс (10), Окоро (6) – старт; Портер (7), Меррилл (6), Грин (3), Уэйд (3).
Бруклин: Томас (27), К. Джонсон (17), З. Уильямс (14), Клэкстон (9), Джонсон (1 + 7 подборов) – старт; Клауни (12), Уилсон (9), Шарп (8 + 7 подборов), Мартин (5), Уотфорд (2 + 6 передач).
Индиана – Милуоки 115:114 (32:28, 25:27, 31:33, 27:26)
Индиана: Сиакам (25 + 12 подборов), Халибертон (14 + 10 передач), Тернер (13), Нембхард (12), Несмит (9) – старт; Матурин (17), Макконнелл (12 + 7 передач), Брайант (10), Топпин (3), Шеппард (0).
Милуоки: Б. Лопес (23 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (19 + 17 подборов + 7 передач), Принс (18), Лиллард (15 + 11 передач), Кузма (9) – старт; Трент (9), Портер (9), Симс (6), Грин (6).
Новый Орлеан – Клипперс 127:120 (28:21, 33:30, 37:39, 29:30)
Новый Орлеан: Макколлум (23 + 7 передач), Уильямсон (22 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Мерфи (21), Б. Браун (12), Мисси (9 + 8 подборов) – старт; Маткович (15), Альварадо (14), Хоукинс (11), Бамба (0 + 7 подборов).
Клипперс: Ленард (29 + 8 подборов), Харден (25 + 17 передач + 6 потерь), Зубац (19 + 11 подборов + 4 блок-шота), Данн (11), Батюм (8) – старт; Д. Джонс (11), Коффи (9), Богданович (8), Браун (0).
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