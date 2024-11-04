НБА: Детройт обыграл Бруклин, Даллас одержал победу над Орландо

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 4 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 3 ноября

Бруклин – Детройт 92:106 (25:29, 32:23, 20:31, 15:23)

Бруклин: К. Джонсон (26), Томас (17), Финни-Смит (9), Шредер (7), Симмонс (4 + 6 передач) – старт; Уилсон (8), Клэкстон (8), Джонсон (5), З. Уильямс (4), Клауни (4), Мартин (0), Милтон (0).

Детройт: Каннингем (19 + 7 потерь), Харрис (18 + 6 передач), Айви (15), Хардуэй (14), Дюрен (13 + 17 подборов) – старт; Бизли (18), Фонтеккьо (7 + 8 подборов), Стюарт (2), Сассер (0), Холланд (0), Мур (0).

Новый Орлеан – Атланта 111:126 (30:33, 29:25, 26:35, 26:33)

Новый Орлеан: Ингрэм (32 + 7 подборов + 6 потерь), Хоукинс (19), Альварадо (9 + 7 передач), Мисси (4), Грин (3) – старт; Бостон (14), Кэйн (14), Тайс (7), Робинсон-Эрл (6 + 7 подборов), Ривс (3), Науэлл (0), Джемисон (0).

Атланта: Джонсон (29 + 9 подборов + 8 передач), Янг (23 + 12 передач), Дэниэлс (16), Рисаше (11), Капела (8) – старт; Нэнс (14), Мэтьюз (11), Родди (8), Уоллес (6), Барлоу (0).

Даллас – Орландо 108:85 (30:22, 35:18, 23:21, 20:24)

Даллас: Дончич (32 + 9 подборов + 7 передач), Гэффорд (18 + 8 подборов), Ирвинг (17), Томпсон (9), Вашингтон (7) – старт; Лайвли (11 + 11 подборов), Граймс (5), Маршалл (4), Харди (3), Уильямс (2), Пауэлл (0), Проспер (0), Динуидди (0).

Орландо: Ф. Вагнер (13 + 6 передач), Саггс (10), Колдуэлл-Поуп (7), да Силва (7), Картер (6) – старт; Ховард (12), М. Вагнер (10), Энтони (9), Г. Харрис (4), Айзек (3), Хьюстан (2), Блэк (2 + 6 потерь), Джозеф (0).

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