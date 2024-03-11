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Баскетбол

НБА оштрафовала Гобера на 100 тысяч за жест в адрес судей

Лиге очень не понравилось, как баскетболист выразил протест против решения рефери во время матча.
Сегодня, 11:39
Руди Гобер / Getty Images
Руди Гобер / Getty Images

НБА оштрафовала центрового Миннесота Тимбервулвз Руди Гобера на 100 тысяч долларов за денежный жест в адрес судьи и критику судейства, сообщает ESPN.

Исполнительный вице-президент НБА и глава баскетбольного отдела Джо Дюмарс объявил, что "штраф учитывает прошлые случаи поведения Гобера, наносящего ущерб НБА, в отношении публичной критики судейства".

Гобер был наказан техническим фолом за 27 секунд до конца матча с Кливлендом, который Тимбервулвз проиграли в овертайме со счетом 104:113.

Французский бигмен руками показал жест денег, намекая на продажность судейства. Этот технический фол позволил Кавальерс сравнять счет в основное время и перевести игру в овертайм.

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После игры Гобер, имеющий репутацию откровенного человека, не стал отрицать свои действия и пошел еще дальше, заявив, что ставки на спорт могут оказать серьезное влияние на исход игр.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай, когда Руди Гобера оштрафовали за публичную критику арбитров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Руди Гобер

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